HAC: Rápido accionar permitió a paciente con ACV recuperarse

El accidente cerebrovascular es una emergencia médica que se produce cuando el suministro de sangre al cerebro se ve comprometido por una arteria obstruida (accidente cerebrovascular isquémico) o una arteria que se rompe y sangra (accidente cerebrovascular hemorrágico).

Esto causa daño cerebral y algunas veces puede llevar a la muerte. Por tanto, el ACV requiere atención médica inmediata. Cuanto más rápido se administre el tratamiento, más cerebro puede salvarse.

En este sentido, el servicio de Neurología del Departamento de Neurociencias del Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón" pudo tratar a tiempo y mantener la calidad de vida de Ricardo (62 años) gracias al rápido accionar de su mujer, quien pudo darse cuenta lo que le estaba sucediendo, acudiendo a un centro de salud y de manera inmediata consultar al hospital para el tratamiento específico.

Es importante recordar que dentro de las tres primeras horas hasta las 4.5 horas existe una ventana de tratamiento agudo endovenoso para tratar de desobstruir el coágulo o trombo que está provocando la disfunción neurológica.

Luego de realizarle una serie de estudios el equipo multidisciplinario integrado por servicio de neurología, terapia intensiva, laboratorio, y diagnóstico por imágenes, dio inicio al tratamiento inmediato de la trombólisis antes de las dos horas de haber empezado con síntomas.

Es un medicamento trombolítico denominado activador tisular del plasminógeno (tPA, por sus siglas en inglés), se inyecta en una vena y es llevado por la sangre hasta el cerebro para disolver el coágulo. A la media hora de aplicar el tratamiento, el paciente recuperó totalmente la capacidad para hablar y comunicarse. Con el resultado exitoso, no tuvo otro síntoma o secuela, explicaron los profesionales.

Por su parte, Ricardo agregó: “Los síntomas que empecé a sentir fue cosquilleo en la mano y no podía hablar, inmediatamente mi esposa al darse cuenta me trajo al hospital. Quiero agradecer a todo el personal del HAC porque desde que llegamos al hospital, me pusieron en la silla de ruedas y la atención fue inmediata, me hicieron análisis, resonancia e internación. Después de los 45 minutos estaba hablando”.

“Actualmente trabajo en la cuidad de Corrientes y cuento con obra social, pero debo decir que nunca en ninguna institución tuve la atención que me brindaron acá. Gracias a Dios y la buena atención de los médicos hoy estoy acá sin ninguna secuela”, indicó.

El Servicio ofrece atención especializada de manera ambulatoria, y en sala de internación, priorizando las derivaciones de urgencias neurológicas, trabajando en conjunto con otras especialidades médicas, para brindar una atención multidisciplinaria e integral del paciente, familiares y cuidadores, además de la posibilidad de acceder a un diagnóstico médico correcto, ofreciéndoles las estrategias terapéuticas adecuadas, siempre guiadas por estándares internacionales y en búsqueda de la más nueva y mejor evidencia.

Reconocer los signos previos al ictus es importante ya que, en minutos, puede destruir parte del cerebro y tener consecuencias permanentes si no se trata a tiempo. Los síntomas más habituales son: pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo (cara, brazo y pierna del mismo lado), dificultad para hablar, pérdida de sensibilidad u hormigueos en la mitad del cuerpo, pérdida súbita de visión en un ojo, dolor de cabeza muy intenso distinto del habitual.

La prevención debe hacerse a cualquier edad, pero sobre todo a partir de los 45 años, a fin de identificar los factores de riesgo: diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, enfermedades cardíacas, etcétera. Su control reduce drásticamente el riesgo de ictus.