El sobreendeudamiento de los consumidores originó un área de enlace entre la Defensoría, bancos y entidades financieras

Gialluca afirmó que, por la actual inflación y pérdida de capacidad adquisitiva, “existe una manifiesta imposibilidad para el consumidor de buena fe de hacer frente al conjunto de deudas exigibles que posee y al no existir hoy una norma que regule el estado de sobreendeudamiento o quiebra del mismo y que les brinde una solución a sus problemas económicos, son fundamentales estos recursos para evitarles mayores perjuicios económicos”.-

En la Defensoría del Pueblo, se concretó una -Reunión de Trabajo-, de la cual participaron representantes de entidades bancarias y financieras, por el Banco Nación - Formosa, la Gerente Comercial Sra. Vanesa Sosa, el Apoderado Legal Dr. Sergio Mareco y el Contador Emmanuel Caballero; por el Banco Formosa S.A. la Jefa de Canales y Asistencia al Usuario Dra. María Beatriz Paz Saravia y la Dra. Rocío Morínigo; por la Entidad Financiera “Efectivo Sí”, su Responsable Giselle Aveiro y el Apoderado Legal Dr. Federico Del Turco; por “Crédito Argentino” la Gerente Laura Villezca y Noelia Riquelme del Área de Gestión Cobranza; por “Crediar SA” la Gerente Sra. Yanina Ayala y por Rapicuotas el Apoderado Legal el Dr. Luciano Espínola. El motivo de la convocatoria fue la necesidad de abordar la temática vinculada al “fuerte endeudamiento de personas físicas por préstamos personales en nuestra provincia y la búsqueda de alternativas de soluciones al respecto”, lo que trae como consecuencia, que la mayoría de ellas, no pueden afrontar los pagos y se acercan diariamente a este Organismo de la Constitución para ser asesoradas al respecto. Por el Banco Formosa, se afirmó que, actualmente, la mayoría de los préstamos en la entidad se realizan a través de canales virtuales, por lo que cada usuario opta por las modalidades de pago. En caso de endeudamiento, cuando el cliente pide una consolidación de deuda, la tasa es mayor en la refinanciación, dado que es una herramienta que engloba todas las deudas que posee el usuario con esa entidad unificando la misma en un pago único mensual. Señalaron también que, a los clientes, -no les conviene abonar sólo el monto mínimo de las tarjetas de crédito- mientras que los importes de las cuotas de préstamos se mantienen fijos, agregando que los usuarios se pueden acercar a cualquiera de las sucursales para tratar sus situaciones. Por el Banco Nación, se indicó que las 5 sucursales de dicha entidad, dependen de una zonal que se encuentra en la Ciudad de Resistencia – Chaco. El procedimiento a seguir de acuerdo al caso es, si excede su órbita, enviarlo a la sucursal regional, y de allí, a la Casa Central en Buenos Aires, existiendo predisposición para resolver las situaciones de los clientes, dependiendo de la línea y el tipo de financiación. Hasta los 90 días de mora, se puede tratar en la sucursal, luego de ese plazo, pasa al departamento legal. El Banco intenta agotar todas las posibilidades antes de llegar a una ejecución o a un embargo, teniendo líneas de préstamos para cancelar deudas. Para refinanciar, se toma un porcentaje de aceptación de hasta un 35%, previendo que los clientes tienen obligaciones adquiridas. Se indicó además que se comenzó a incluir, a partir de la pandemia, una línea de créditos para personas que no presentan ingresos, solicitando vía web, las dos tarjetas, Visa y MasterCard. Para recibir atención, los clientes en mora se pueden comunicar con el Sector Mora, de 7 a 11:45 horas. La Gerente de la Sucursal de “Crédito Argentino” Laura Villezca, explicó que, en el caso de mora, se puede refinanciar teniendo 4 cuotas pagadas como mínimo, y se bonifican los intereses, si el cliente demuestra voluntad de pago, se busca el modo de resolver bajando el monto de las mismas y se prorratea en el tiempo. El máximo de cuotas en la refinanciación son 36. En última instancia, ya son cuentas judiciales, que también pueden acceder a importantes descuentos. En tanto, por “Efectivo Sí” Giselle Aveiro, manifestó que cuentan con un Sector Cobranza que es un 0800. Cuando el cliente llega a las 3 cuotas impagas, entra a “mora tardía” y pasa a un Estudio Jurídico, recordando que es importante recibir el asesoramiento antes de que la deuda pase a legales. La Gerente de sucursal de “Crediar S.A.”, Yanina Ayala, manifiesta que la empresa crediticia cuenta con un -Área de Cobranza en la Ciudad de Resistencia-, y que los casos pasan siempre por la sucursal antes de enviarlos a la Casa Central. El apoderado de Finanpro S.R.L. (Rapicuotas), expresó que ofrecen variadas opciones para saldar deudas contraídas, con planes que se ajustan a la capacidad de pago del cliente, afirmando que a la empresa le conviene comercialmente que las deudas no lleguen a juicio, los que duran varios años. Se ofrecen planes de refinanciación de hasta 48 cuotas. Explica además que el cliente puede acceder a un nuevo préstamo, una vez saldado el 70% del crédito vigente. Cuando la deuda es cancelada, se emite un “libre deuda”, se informa al VERAZ para su desafectación. Las Entidades Bancarias y Financieras, recordaron que, si los clientes deudores tienen una refinanciación vigente, los mismos no pueden acceder a préstamo nuevo alguno, ya que el sistema los inhabilita directamente; aclarando que, si poseen préstamos vigentes en curso con pago normal, sí pueden continuar sacando préstamos personales, siempre que los habilite el score financiero. En cuanto a las garantías necesarias para tomar los préstamos, algunos requieren la firma de pagarés, y otros también un garante. Sosteniendo los presentes que agotan todas las instancias antes de que la deuda pase a estudios jurídicos, finalmente se acordó mantener un -Área de Enlace- entre este Organismo de la Constitución, los Bancos y las empresas crediticias presentes, para la obtención de respuestas y soluciones administrativas a favor de los consumidores.