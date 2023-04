Crece, se consolida y expande el Programa de Facilitadores Judiciales en nuestra provincia

La Organización de Estados Americanos ratificó su espaldo al Programa de Facilitadores Judiciales que lleva adelante desde hace cinco años el Poder Judicial, y anunció su expansión dentro del territorio de Formosa incluyendo en la próxima etapa a la ciudad de Clorinda, cabecera del segundo distrito judicial de la provincia.

María Teresa Mellenkamp, oficial a cargo del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA, y Juan Carlos Roncal, coordinador General del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA, dieron esta mañana una conferencia de prensa en la sede del Superior Tribunal de Justicia, minutos después de la reunión que mantuvieron con los ministros de la Corte Provincial, Marcos Bruno Quinteros (presidente), Guillermo Horacio Alucín, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Hang y Ricardo Cabrera, con quienes analizaron el estado actual y la marcha del Programa en nuestra provincia, además de conocer las necesidades que se presentan en el ejercicio cotidiano de este servicio comunitario.

El doctor Roncal valoró los “avances muy importantes” que pudo observar en Formosa en esta materia y explicó que el aporte de la OEA consiste en complementar la tarea que hacen los facilitadores judiciales. “Estamos muy entusiasmados y muy contentos por todo lo que se está logrando en esta área acá en Formosa”, subrayó el funcionario, quien destacó el “trabajo fluido y bastante práctico y efectivo” que mantienen el Superior Tribunal de Justicia y el organismo internacional.

El funcionario explicó que la tarea de los facilitadores judiciales se concentra en dos ejes fundamentales y uno de ellos tiene que ver con la resolución de conflictos de baja intensidad en los territorios, acercando las comunidades al Poder Judicial de cada jurisdicción, de allí la importancia de la actividad que realizan. “Pero además el facilitador judicial cumple en la práctica otras actividades y es un excelente articulador entre las políticas estatales, por ejemplo, en términos de salud, en la pandemia, a nivel nacional, regional y local; también desempeña actividades de difusión, de reconocimiento de derechos y de promoción de derechos, lo que lo convierte en un verdadero agente de cambio en sus comunidades. Y finalmente, el facilitador judicial promueve la paz, porque es un agente de prevención de situaciones de conflicto”, afirmó.

Comentó además que el programa actualmente funciona en todo Centroamérica, en Paraguay, en tres provincias de Argentina, sumándose recientemente a Córdoba, además de haberse firmado un convenio de cooperación técnica con Perú y Puerto Rico. “Eso habla por sí solo de las bondades y las virtudes que tiene el programa y todo el buen impacto que se está haciendo a favor de la comunidad y para reforzar también el trabajo que realiza cada gobierno”, valoró.

Respaldo de la OEA

Por su parte, la licenciada Mellenkamp señaló que la presencia en Formosa se debía básicamente a la importancia que tiene para la OEA continuar brindando apoyo a la ejecución del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales y, en el caso puntual de nuestra provincia, reveló que “va muy bien”, tomándose como base los resultados y estadísticas que tiene en su poder la OEA.

“Hemos tenido una reunión sumamente productiva esta mañana con el presidente del Superior Tribunal, los ministros y el personal que trabaja en el Programa”, indicó la funcionaria de la OEA, visiblemente conforme con lo realizado hasta ese momento en Formosa.

La agenda de trabajo de los funcionarios durante su estadía de dos días en la provincia incluye actividades de capacitación orientadas a los facilitadores judiciales, reuniones con grupos de voluntarios en las localidades de Tatané, Herradura, Palo Santo e Ibarreta hasta donde se trasladarán hoy en horas de la tarde y mañana, además de delinear el cronograma de tareas puntuales a ejecutarse durante este año.

“Entre lo más destacable es el apoyo que va a dar la OEA a la expansión geográfica que tiene pensado hacerse desde el programa. Estamos en conocimiento de que vamos a llegar a Clorinda, una localidad que entendemos que también ha solicitado la presencia de los facilitadores y esto es un motivo de alegría para nosotros al observar esta necesidad de expansión geográfica en la provincia. También en la agenda vamos a tener una reunión con la rectora de la Universidad de la Cuenca del Plata en el sentido de que nos interesa mucho desde lo académico ver cómo se puede

potenciar al programa a través de actividades de capacitación, ya sea de naturaleza más formal o informal, lo que para nosotros también es muy importante”, señaló Mellenkamp, quien agregó que la última actividad, quizás la más relevante en el sentido de la riqueza informativa que van a recibir durante estos dos días, es la visita a las cuatro localidades donde funciona el Programa, donde van a escuchar los testimonios directos de los artífices de este servicio, que son los propios facilitadores.

“Ellos tienen unas historias riquísimas de la tarea que desarrollan en el terreno y son básicamente el testimonio que nosotros podemos replicar desde nuestros lugares de trabajo y desde la OEA”, enfatizó.

Por otra parte, y respecto al Programa que se viene ejecutando en Formosa dijo que la información que maneja es a partir de los datos suministrados por el STJ y, en este sentido, calificó a esas estadísticas como “realmente importante y asombrosas para la OEA”.

“Por ejemplo -agregó- sabemos que los facilitadores judiciales han resuelto o acompañado más de 15.000 casos. Llamo casos, pero casos incluyen asesorías, acompañamientos, hacer gestiones a miembros de las comunidades más alejadas y vulnerables; de ahí la importancia de este cuerpo y 15.000 casos no es un número menor. También ellos han recibido más de 380 capacitaciones y están operando básicamente en 13 municipios y hay un dato que no puedo dejar de mencionar, que siendo mujer me llena de orgullo, y es que el 80 por ciento de los facilitadores judiciales en Formosa son mujeres: a ellas mi gratitud enorme, mi agradecimiento por el compromiso social que tienen con las comunidades en resolver conflictos, en promover la participación democrática y en ser artífices de la resolución y la mediación de conflictos de baja intensidad en las comunidades”, resaltó.

Vocación de servicio y acceso a Justicia

A su turno, el ministro coordinador de la Justicia de Paz, Guillermo Horacio Alucín Alucín recordó que los facilitadores son personas de la comunidad que trabajan gratuitamente. “Es voluntariado puro, los inspira solamente el compromiso de atender a su comunidad y de hecho ya son referentes comunitarios naturales de su barrio, de su vecindad o su comunidad”, significó el magistrado, quien señaló que algunas personas antes de ser facilitador ya eran consultadas por su comunidad sobre diversos trámites, y el beneficio que reciben al incorporarse al Programa es la capacitación que brinda el Poder Judicial.

“Los que se suman no se van a ir con las manos vacías, van a recibir mucha capacitación, y bueno, yo que entre estas cosas también soy docente, digo estoy convencido que el conocimiento es poder, es el poder que uno tiene que lo pueda compartir en un beneficio que haga llegar a su comunidad y bienvenido sea, porque a veces lo que hace la Justicia llega hasta la capital, pero ahora va a llegar hasta los confines de la provincia, porque no en todas las localidades hay juzgados o hay áreas que puedan atender que tengan relación con el Poder Judicial y en aquellas colonias o parajes donde no existe el juez, puede haber policía pero no juez, y está el facilitador”, enfatizó el doctor Alucín.

Con respecto a la función que cumplen los facilitadores dentro de su comunidad, señaló que la tarea es valiosa y trascendente, porque hace de nexo entre los vecinos y el Poder Judicial, guiando, asesorando y buscando una solución pacífica a sus problemas.

“Esa persona que deambulaba de un lado al otro sin saber adonde ir, hoy va a tener una orientación y también va a tener una contención porque además son capacitados para eso, y todo este servicio en forma gratuita, ya que está pensado y diseñado para los sectores más vulnerables y de menores recursos”, remarcó.

El juez Alucín expresó públicamente su agradecimiento en nombre propio y del STJ por la presencia de los funcionarios de la ONU, que vienen a dar el apoyo al Programa, pero también a “decirnos si este camino que nosotros estamos andando lo estamos haciendo bien, que nos falta, que nos sobra y ellos también se llevan algo de nosotros, no solamente nuestra hospitalidad, no solamente nuestro agradecimiento por venirse tan lejos a ver que ocurre acá en Formosa con la particularidad geográfica social de Formosa, que ustedes saben está ubicada en una zona de frontera, así que yo no tengo dudas que va a ser muy reconfortante para todos, no solo para nosotros sino para ellos”, aseveró.

Tras recordar que en Formosa hay facilitadores judiciales que pertenecen a comunidades originarias, señaló la característica que tiene la provincia de ser plurilingue y policultural. “Acá se hablan varios idiomas; castellano, guaraní, Qom, Wichí, Pilagá y Toba. Entonces esa gente que antes no podía darse a entender porque sabía lo básico del castellano, porque tenía vergüenza, no tenía confianza, hoy tiene una persona en su comunidad que le va a poder orientar porque para eso fue convenientemente capacitada por el Poder Judicial”, insistió, tras manifestar el honor que se siente como parte de un Poder del Estado de que haya gente que se encargue de buscar soluciones a los problemas que puedan surgir dentro de su propia comunidad.

También agradeció el trabajo desarrollado por la Prensa para difundir las actividades que realizan los Facilitadores, lo que permite a la gente saber que en Formosa hay un servicio de este tipo que se brinda gratuitamente a los vecinos, el cual “tiene piso pero no tiene un techo”, elogió.

En otro orden, contó que hubo una reunión informativa y protocolar con todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia, constituyendo una distinción de honor y un orgullo para Formosa que desde la OEA vengan a visitar y ratificar de esta manera el esfuerzo que hace el Poder Judicial de la provincia de Formosa, luego de haber creado y sostenido el Servicio de Facilitadores Judiciales “convencidos de que es un camino hacia la concreción y la definición del acceso a justicia y de una puerta como decimos gigante que se abre en beneficio de toda la comunidad, de toda la población, sobre todo los sectores más vulnerables”, reiteró Alucín.

Señaló también el rol importante que cumplen los facilitadores como pacificadores dentro de una comunidad, ya que son conciliadores de los

intereses de las partes, además de orientar y guiar, arrojando claridad frente a una determinada situación.

En este contexto, valoró el compromiso que tiene dentro de su comunidad, cumpliendo una tarea con una verdadera vocación de servicio, “por eso

estamos convencidos de que este el camino para acercar la Justicia a la gente, pero por supuesto nos falta todavía y creemos que con la ayuda de Dios y de la OEA y de toda esta gente que está trabajando para nosotros vamos a lograr el tan mentado acceso de justicia. Bueno, esta es una manera de concretarlo, es una puerta gigante que se abre para toda la comunidad”, cerró.

Como se llega a ser Facilitador Judicial

Para ser facilitador existe un programa que debe cumplirse a rajatabla, el cual está elaborado por la OEA y aprobado por el Superior Tribunal de Justicia.

El inspector de Justicia de Paz, Oscar Marcelo Paolisso explicó que hay varios pasos entre los que podemos mencionar la discusión del programa, que es lo más importante y por donde se comienza. “Damos a conocer en la localidad que requiere el servicio cuáles son los beneficios del programa, cuáles son los requisitos que debe tener una persona para ser designada facilitador judicial, y a posteriori se hacen distintas asambleas en los lugares donde son requeridas, ya sean en escuelas, en plazas y demás. Y luego se hace un proceso de selección que lo hacen los propios pobladores que piden la figura del facilitador judicial. Luego de esto se hace un acto de juramento que lo lleva a cabo el Superior Tribunal de Justicia, donde siempre están presentes los ministros y autoridades locales, para seguir con una etapa posterior que es la capacitación de estos facilitadores judiciales”, reseñó.

También aclaró que quien desee ser facilitador judicial no necesita tener un nivel académico ni profesional. “Simplemente el nivel primario, ni siquiera el secundario, porque justamente la temática del programa es que el facilitador judicial o la figura del facilitador judicial sea una persona que sea de confianza del lugar donde es designado, y muchas veces esta persona de confianza no tiene cierto nivel académico que podamos llegar a requerir

nosotros; entonces también esto guarda relación con la capacitación que reciben los facilitadores a través de la Inspectoría o de las distintas oficinas, que es adaptada al facilitador designado”, aclaró.