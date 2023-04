Advierten nuevas estafas por whatsapp afectando especialmete a los adultos mayores

Gialluca reconoció que Argentina tiene un atraso importante en lo que hace a nuestra legislación procesal. Es que la actual contempla la prueba física, pero, todo el sistema penal, más aún, en delitos informáticos, requieren de pruebas digitales u obtenidas del entorno informático. Es por ello que en los casos de ciberdelitos, al no contar con una legislación que acompañe la investigación de la prueba, obliga a jueces, fiscales y abogados a tener que interpretar las normas que han quedado desactualizadas. Recordó que este año, el Ministerio de Seguridad de Nación, firmo la adhesión de Argentina al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest de la Unión Europea y con esto se reducirán los tiempos de investigación de los ciberdelitos. A su vez, señaló que la Ley de delitos informáticos en Argentina modifica el Código Penal y se adecua a los estándares internacionales, pero debemos “incrementar las capacidades públicas y privadas en materia de prevención, pues no es solo la ley, sino que tenemos que estructurar, una verdadera política de seguridad de la información, sin afectar la privacidad de datos y de la propiedad financiera de los usuarios”. -El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, adelantó que, de la mano del avance tecnológico, avanzan también el ingenio de los estafadores y las distintas modalidades de ciberdelito. Entre los más afectados se encuentran los “adultos mayores”, sin ser excluyente la edad. El programa “Pará, Pensá, Conectate Argentina” - en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación– hizo recomendaciones para evitar caer en fraudes informáticos a través de WhatsApp. Cómo evitar fraudes en WhatsApp, en primer lugar, se debe proteger el correo de voz y evitar que puedan acceder al teléfono. Para ello, se puede cambiar la contraseña predeterminada de acceso a tu correo de voz (que suele ser 1234 o 0000 por defecto) y activar la verificación en dos pasos de tu cuenta de WhatsApp para añadir una copia de seguridad. Esto puede impedir que alguien con malas intenciones acceda a tu móvil. Además, hay algunos consejos que te permitirían mantener tu cuenta de whatsapp a salvo. Para empezar, se recomienda nunca compartir el código de activación, ya que es un código único que le permitirá iniciar su cuenta en un dispositivo nuevo. Establecer un “pin personal” fortalece también el sistema de seguridad de una cuenta. Se debe ingresar a Ajustes/Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar. Se puede, además, hacer que su foto de perfil sea solo visible para sus contactos para evitar que alguien robe su imagen y se haga pasar por uno. Ingresando a Ajustes/Configuración > Cuenta > Privacidad > Foto de perfil > seleccionando la opción Mis contactos. Por último, si un familiar o conocido te hace un pedido por WhatsApp, contactate mediante llamada con esa persona para confirmar que no te están pidiendo dinero o datos desde una cuenta hackeada. Más tips para no caer en ciber-estafas: El programa Pará, Pensá, Conectate Argentina publicó, además, una serie de puntos generales a tener en cuenta para evitar ser víctima de ciberdelito, aplicables a cuentas en general. * Procurar mantener actualizado el sistema operativo de tus computadoras con antivirus, firewall, dispositivos y programas de conexión a internet para evitar ser espiado/controlado. * Cambiar tus contraseñas periódicamente, evitá relacionarlas con tu información personal para no tener claves fáciles de adivinar. * Nunca brindar datos personales a consultas telefónicas o personales en trámites que no hayas iniciado vos mismo. Si los datos te los exige una página web, es importante verificar que corresponde a un sitio de navegación segura. Evitar enviar tus datos y hacer click en enlaces vía mail, mensaje de texto o WhatsApp que no solicitaste. * Evitar usar contraseñas repetidas para los diferentes servicios que uses para reducir las posibilidades de que descubran tus claves de protección. * Para una navegación segura, fijarse que las páginas que visitas o en las que compras o dejes tus datos sean seguras: deben contener un dibujo de un candado al inicio de la dirección (URL). * Cerrar la sesión de cualquier página, programa o plataforma en todos los dispositivos cuando termines de usarlas. * Controlar periódicamente tus dispositivos con análisis de antivirus. * Realizar copias de seguridad para tener toda la información de tus dispositivos o de la nube y así contar con duplicados de lo que necesites. * Configurar la opción de autenticación en dos pasos en aquellos programas y servicios que te permitan hacerlo para que el inicio de sesión sea más seguro para vos y complicado para quienes quieren ingresar a tus cuentas. * Utilizar conexiones a redes seguras para que tu navegación esté protegida e intentar evitar el uso de servicios de WiFi públicos o abiertos. Si alguien es víctima de estos delitos, tendrán siempre el Asesoramiento Jurídico Gratuito de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y para ello se deberán contactar a los teléfonos 3704 – 4436379 – 0800 444 1770 y/o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.