Teatro: Comienza este jueves 16 de marzo nuevo selectivo provincial

El Teatro de la Ciudad será sede del acto inaugural de la XXXII Fiesta Provincial del Teatro, organizada por el Instituto Nacional del Teatro en co-gestión con el Gobierno Provincial, el Municipio capitalino y la Universidad Nacional de Formosa

El acto comenzará a las 18 con la presencia de autoridades provinciales, municipales y universitarias, funcionarios del INT, como así también el jurado integrado por Gustavo Benítez, María Pignatta y Cielo Simón, además del acompañamiento de la comunidad teatral formoseña.

Cabe destacar que en esta nueva edición del selectivo provincial subirán a escena catorce obras que competirán por tres lugares para el Corredor Regional NEA y uno para la Fiesta Nacional.

Programación

JUEVES 16

18.30hs – «Una aventura transenssual» – Espectáculo concertado – Auditorio Teatro de la Ciudad

21hs – «Valet Parking» – Grupo de teatro La Mandinga – La Mandinga Espacio Cultural

22.30hs – «Juana. Cuando callan los quetzales» – Grupo Juanas de la tabla – Sala de Teatro El Fuelle

VIERNES 17

18hs – «Guerra contra el olvido» – Grupo Kajay Teatro – Sala de Teatro El Fuelle

19.30 – «Dos mujeres» – Grupo de teatro La Mandinga – La Mandinga Espacio Cultural

20.30hs – «75 puñaladas, el caso de un sospechoso suicidio» – Grupo Los Miastocos – La Mandinga Espacio Cultural

22hs – «Querida» – Elenco concertado – Auditorio Teatro de la Ciudad

23.30hs – «Maldita tu eres entre todas las mujeres» – Grupo Vida Itinerante – Centro Cultural Municipal

SÁBADO 18

18hs – «Un viaje al país de las maravillas» – Elenco concertado – Auditorio Teatro de la Ciudad

19.30hs – «Sueño, fantasma, fantasía, realidad» – Grupo de teatro universitario – Intermodulo UNaF

21hs – «Las fabricantes de tortas» – Grupo de teatro La Mandinga – La Mandinga Espacio Cultural

22.30hs – «¡Tik, tak, arlequín!» – Grupo de teatro universitario – Iglú Espacio Cultural

DOMINGO 19

18hs – «El ingenioso Capitán Moro y la Grumosa de la Mancha» – Grupo La Chamulleria – Centro Cultural Municipal

20hs – «La Cascotona» – Grupo de teatro La Mandinga – La Mandinga Espacio Cultural

21hs – «SolEdades (Historias reales)» – Grupo Los de al lado – La Mandinga Espacio Cultural

Por otra parte, estará presente como invitado el espectáculo cordobés «DesHojado” unipersonal del actor ciego Alán Robinson, quien se presentará el sábado 18 a las 21.30 horas en El Galpón de Arlequín de Comandante Fontana y el domingo 19 a las 22.30 horas en el Auditorio Teatro de la Ciudad de Formosa.

En cuanto a las actividades especiales en el marco de la fiesta provincial, se llevará adelante el taller de crítica teatral a cargo de la docente Natalia Schejter de Corrientes (jueves y viernes de 9 a 13 horas en el Salón de Judiciales); la exposición artística «40 años de democracia» (del 16 al 19 de marzo en el Galpón C); el taller de iluminación, diseño, documentación y puesta a cargo del docente Ariel Courtis de Corrientes (viernes a domingo de 10 a 13 horas en la sala de teatro El Fuelle); la charla sobre gestión y producción a cargo de la Representante QTN del INT María Paula Del Prato (viernes y domingo de 10 a 13 horas en La Mandinga Centro Cultural); la capacitación de Argentores sobre derechos autorales y su tramitación con la docente chaqueña Gladys Gómez (sábado y domingo de 10.30 a 12.30 horas en Iglú Espacio Cultural); el conversatorio «Teatro y Democracia» moderado por Carlos Leyes (sábado de 9 a 13 horas en Galpón C); la charla-debate “Actuación y diversidad corporal” y el taller/seminario «Estéticas de la diversidad» con Alan Robinson y Ana García Mango de la Agencia Nacional de Discapacidad (viernes y sábado respectivamente de 9 a 12 en el Salón de Rectores del Campus Universitario de la UNaF y domingo de 9 a 12 en Galpón C).

Respecto a las actividades de extensión, en la Casa de Estudiantes Universitarios Ispeyak, el viernes 17 a las 11 horas estará el espectáculo de narración oral «Si te gustó, te cuento otro» de Marina Silveri; en la Residencia de adultos mayores Evita del Barrio 2 de Abril el viernes 17 a las 17 horas se presentará Marina Silveri con «Cuento con vos»; en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa el sábado 18 a las 17 horas Marina Silveri hará «¡Qué susto! Pero no tanto»; en la Sala Espacio Fénix como parte del programa federal Argentina Florece Teatral se presentarán el sábado 18 desde las 18 horas los espectáculos «La siesta» de Juanchu y Caroly y «El Panadero» de la Compañía Puro Humo; y en la Sala Litea de Pirané el sábado 18 a las 21 horas como parte de Teatro por la Democracia se hará el espectáculo «Camino a la moras» del Grupo Litea.