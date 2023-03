Olmedo: “La situación de la UNaF es caótica”

El secretario general de Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), Milcíades Olmedo, se refirió a la situación de crisis institucional, económica y académica que sigue en la UNaF.

“La situación de la Universidad es caótica, más aún sumándole el tema del presupuesto. La semana pasada se ha publicado el informe del Ministerio de Educación de la Nación, donde le aclara al rector (Augusto César Parmetler) y al Consejo Superior que todo el dinero del presupuesto del año 2022 ha sido devengado y transferido en tiempo y forma”, comenzó explicando en diálogo con AGENFOR.

No obstante, “ellos siguen insistiendo en que hay una deuda por parte del Ministerio”, rechazó tajante, a la vez que responsabilizó directamente al Consejo Superior porque “se deja llenar con un discurso que es vacío por parte del Rector, quien dice que está todo bien dentro de la Universidad y realmente esto no es así. No está bien presupuestaria ni académicamente".

“Eso es producto de la mala gestión que está realizando el Rector”, denunció el dirigente gremial. “Ellos dicen que el Ministerio de Educación de la Nación no les transfiere suficientes fondos, cuando en realidad están todos transferidos, devengados y pagados al 31 de diciembre del 2022”.

Tal es así que “nosotros hemos cobrado los aumentos paritarios en este último acuerdo que fue del mes de febrero”, confirmó, de manera que “todo es una mentira” lo que aduce el rector Parmetler.

“¿Qué hacen con el presupuesto de la UNaF?”, planteó Olmedo y agregó: “En el año 2020 han recibido bastante dinero y el Rectorado de la Universidad ha aprobado proyectos por más de $5 millones, además de otros por la vuelta a la presencialidad en 2021 que no se cumplieron, y queremos saber dónde está esa plata”, exigió.

Consultado sobre cuánto es el presupuesto total de la UNaF, respondió contundente: “Son $3.729.671.558,00, los cuales fueron devengados y pagados a la Universidad” y remarcó para graficar que “es más que un presupuesto de un Municipio de Formosa”.

De modo que “tienen que dar cuenta sobre lo que hicieron con ese dinero a la sociedad, porque es el ciudadano común el que aporta significativamente para que la Universidad funcione y sea gratuita”.

“Estamos hablando de manejo de fondos públicos”, por lo que “desde el año pasado que la gestión del rector Parmetler está siendo investigada por la Justicia, en virtud de las denuncias que hemos hecho porque entendemos que la UNaF está siendo mal gobernada y mal dirigida tanto financiera como académicamente”, enfatizó.

Finalmente, dijo que “esperamos que el resultado de dicha investigación sea positivo para nuestra Universidad, para que tome fuerza nuevamente, cuando era muy bien vista en la región, hace unos 10, 15 años”.

En total contraposición, “hoy esta gestión está llevando por el piso todo” y como ejemplo subrayó que las inscripciones a las carreras han disminuido notoriamente.

“Ha bajado muchísimo el nivel de inscripción en todas las carreras, precisamente por toda esta situación institucional, porque no hay ofertas valederas para los estudiantes”, lamentó, por último.