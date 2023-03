Emotivo acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

La comuna capitalina realizó en la mañana del jueves un acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, evento encabezado por el intendente Jorge Jofré, quien estuvo acompañado por el concejal capitalino José Delguy, el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero, ex presos y detenidos por la dictadura militar, Prof. Juan Eduardo Lenscak y Prof. Antonio Prieto, familiares de desaparecidos, integrantes de agrupaciones, autoridades comunales e invitados especiales.

Con este acto, la Municipalidad conmemoró el 47° aniversario del último golpe de estado ocurrido en nuestro país en el año 1976, que dio inicio a la dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia y que dejó más de 30.000 desaparecidos.

A través de esta jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente, es propósito que la comunidad toda comprenda los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

Al referirse a esta fecha tan particular, el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna, Rodrigo Portocarrero, manifestó: “Recordamos un día aciago en la historia de nuestro país ya que se cumplen 47 años de aquel golpe militar que derrocó un gobierno legítimo elegido por la voluntad popular”.

“La memoria es la que nos permite recordar cómo se construyó nuestra nación, quiénes fueron nuestros próceres, la fundación de nuestra ciudad y provincia, los símbolos patrios. Es importante tener presente la memoria, también, porque los pueblos que no recuerdan sus tragedias tienen la posibilidad de repetirlas”, enfatizó. “Existen muchos que quieren que olvidemos esa larga y oscura noche en la que se violaron todos nuestros derechos y se prohibieron las garantías individuales, provocando la desaparición de más de 30 mil jóvenes que defendían dichos derechos”, sostuvo el funcionario.

Para concluir, Portocarrero pidió “tener memoria para que no olvidemos que detrás de ese perverso plan se escondía otro, que era saquear nuestras riquezas; tener memoria para no olivar jamás este triste jalón de nuestra historia”.

Para finalizar, se entregaron placas de reconocimiento a familiares y ex empleados municipales afectados por el golpe militar: la Sra. Victoria Sánchez, Vda. De Lavergne, ex empleada municipal, que recibió en memoria de su marido Rodolfo Lavergne, ex Secretario del SITRAMF, y el Sr. Salvador Ramón Báez, empleado municipal jubilado.