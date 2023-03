El nuevo Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica será de referencia

Este jueves 23, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la refacción y ampliación del exedificio “Gota de Leche” dotado de equipamiento de última generación para la detección de enfermedades.

El director del Laboratorio Juan Carlos Atencia explicó que contará con múltiples prestaciones que incidirán positivamente en la buena calidad de la salud de los formoseños, siendo de referencia, es decir el encargadodel método confirmatorio de un diagnóstico.

“Llegarán muestras de toda la provincia, para la finalización de la determinación de tuberculosis mediante los equipamientos de alta tecnología. Nos permitirá realizar los cultivos en un medio líquido y no sólido como se hace en la mayoría de las provincias, acortando los tiempos del cultivo ", detalló.

Graficó que “en lugar de estar esperando 45 días para la resolución de un cultivo, lo estaremos haciendo entre 5 y 10 días”.

Por otro lado, en el área de Biología Molecular se harán Real Time PCR “para tuberculosis y también determinar la resistencia antimicrobiana” indicó Atencia.

Avanzó en señalar que “Nos permite hacer una valoración en tiempo real, en corto plazo, de no más de ocho horas, de la infección de un paciente y poder detectar si hay resistencia o no al antibiótico que se está utilizando. Se permite un cambio en el tratamiento, es un apoyo muy grande para el profesional médico que va a estar en la línea de batalla con estos que no se ven, que producen mucho daño que son los gérmenes”.

Cáncer de cuello uterino

Explicó que ya se encuentran utilizando un nuevo método de PCR, una prueba de diagnóstico que ya todos conocimos durante la pandemia de Coronavirus porque detectaba el COVID-19, también será utilizado para detectar la presencia del virus del Papiloma Humano (VPH).

“Este equipo detectará los virus que pueden producir cáncer, inclusive es de fácil realización, puede ser un autotest” graficó tras comentar que ya recibió la correspondiente capacitación todo el recurso humano provincial para realizar este tipo de muestras.

Adelantó que ya se tomaron más de dos mil muestras, que permitirán determinar si la mujer tiene el VPH y en caso afirmativo, se indica la realización del Papanicolaou y demás estudios.

“Y ahora que tenemos el Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear, ni que decir, tenemos completo el diagnóstico y tratamiento” en la provincia, subrayó.

Estructura edilicia

Ubicado en José María Uriburu 697 de la capital provincial, mantiene su fachada original y una ampliación y refacción integral en su edificio.

La planta baja está compuesta por el ingreso principal, hall, admisión, sala de espera, administración, inmunidad, dirección, división calidad, box de extracciones, área pre analítica, área bacteriología, depósito, sanitarios públicos, sanitarios para discapacitados, cocina y sanitarios para el personal.

Mientras que la planta alta cuenta con un hall, oficina de control, área de secuenciación genómica-pre-tratamiento, área de secuenciación genómica-tratamiento, área de biología molecular, área de captura hibrida, office, área de tinción y lavado de materiales, área bacteriología para cultivo, área microscopia optica, sanitarios para el personal, dirección y archivo.