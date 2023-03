Afirmaron que las estaciones de servicio son responsables por la carga de recipientes no autorizados y podrían ser sancionados en caso de incumplimiento

Gialluca afirmó que, el Diputado Nacional Fernando Carbajal, en lugar de alentar incumplir normativas vigentes, debería “trabajar más con el Diputado Nacional Facundo Manes, para que la Argentina se encamine hacia el desarrollo y la equidad social. Se peticionó formalmente al Municipio de la Ciudad y al de Clorinda, a que exijan en todas las bocas de expendio, instalar cartelería visible y destacada, donde se advierta que “la venta de combustibles en bidones y otros envases no autorizados por las Autoridades Competentes está prohibido”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que no comparte la postura de los diputados nacionales del radicalismo “quienes buscan ahora proteger a las estaciones de servicio por la venta a granel en absoluta contradicción y sin respetar las disposiciones de la Secretaria de Energía de la Nación”. Pretender dejar al margen del comercio irregular de combustibles a determinadas estaciones de servicio de la Ciudad Capital y Clorinda que los comercializan de manera completamente irregular, atentando contra la seguridad pública en general, de los propios playeros, vecinos y perjudicando el abastecimiento normal de combustibles para los consumidores formoseños; los hace cómplices por lo que ha sucedido y podría suceder en el futuro, como así también del contrabando de miles de litros que pasan hacia Paraguay. El Funcionario Provincial calificó de ensalada dialéctica al discurso del Diputado Nacional Fernando Carbajal, por cuanto afirma defender a ciertas estaciones de servicios, insultándolo para decirle que los empresarios nada tienen que ver con la venta irregular, cuyo circuito todos conocemos y finalmente habla de las medidas de freno que el Estado Nacional pretende imponer al aumento de precios de las naftas. Respecto de los agravios, el Ombudsman citó a Paulo Coelho quien afirmó: “La ignorancia se mide en la cantidad de insultos que usan cuando no existen argumentos para defenderse”. Institucionalmente, continuaremos trabajando a favor de los consumidores y también de las PyMEs, “pero debemos entender que, sobre lo material, siempre debe primar la vida de las personas” y es para ello que se dictan las medidas de seguridad, las cuales debemos cumplir todos los ciudadanos. En este sentido, nuestro objetivo es que la -Asociación de Estaciones de Servicio de Formosa-, “trabaje y piense tal como lo hace la -Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (CESCOR)-”, cuyo Titular Carlos Gold, afirmó “que no se puede vender nafta al que viene con una botella de plástico”. La Ley Nacional de Comercialización de Combustibles indica que se puede vender nafta o diesel con bidones, pero estos tienen que tener una estructura sólida y estar homologados para transportar hidrocarburos, generalmente son de color blanco o azul y de pocos litros, siempre que se carguen en boca de surtidor, el bidón debe estar en el piso. Por ello, no se puede despachar nafta a las personas que traen elementos sin estructura adecuada, no solamente porque es peligroso, sino porque además, está prohibido por las disposiciones de la Secretaria de Energía de la Nación, “que establece que para el despacho o venta de combustibles a granel, los recipientes deben ser metálicos o de plástico indeformables, de probada resistencia a hidrocarburos, provistos de cierre hermético, desde una capacidad de 5 litros hasta 20 como máximo cada uno, pudiéndose despacharse bajo esta modalidad hasta un límite total de 60 litros”.