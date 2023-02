Muracciole alertó que Juntos por el Cambio está justificando un nuevo ciclo de endeudamiento externo

“Juntos por el Cambio está justificando un nuevo ciclo de endeudamiento externo para financiar fuga de capitales y aplicar un ajuste brutal al pueblo argentino”

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado este lunes 6, expresándose sobre la situación económica del país. Al respecto, el economista Adrián Muracciole declaró que “el manifiesto de Cambiemos está lleno de datos falsos y expresiones engañosas con el único de objetivo de confundir al pueblo argentino y justificar así su plan económico si eventualmente ganaran las elecciones de octubre”.

“En primer lugar, es falso, absolutamente falso, que la deuda argentina haya crecido en u$s 83.000 millones con Alberto Fernández. El Frente de Todos logró reestructurar la deuda privada de más de u$s60.000 millones que dejó Macri y la redujo a la mitad. Respecto a la deuda con el FMI logró ampliar los pasos. Argentina, desde que se fue Macri, no se endeuda en dólares”, sostuvo Muracciole.

Continuó el docente universitario declarando que “esas mentiras tienen un objetivo claro. Justificar un plan económico que puede resumirse, según lo expresado por Juntos por el Cambio, en tres ejes”.

Expresó el coordinador técnico de la Jefatura de Gabinete que “el primer eje es el endeudamiento en dólares. Los argentinos ya lo sufrimos entre 2015 y 2019 cuando Macri incrementó la deuda en dólares en u$s102.566 millones. Además de no pasar por el Congreso (violando la Constitución Nacional), Macri decidió endeudarse en dólares para financiar el gasto en pesos, habiendo en plaza instrumentos en pesos que no pondrían al país en una situación tan vulnerable. Endeudarse en dólares en vez de en pesos, no fue una impericia del anterior presidente, sino una decisión premeditada para su segundo eje”.

“El segundo eje es financiar la fuga de capitales, es decir la salida de dólares. Esta es la verdadera justificación de por qué se tomó tanta deuda en dólares entre 2015 y 2019. El comunicado de Juntos por el Cambio está sosteniendo que lo volverían a hacer. Volverían a financiar fuga de capitales con endeudamiento externo, dejando nuevamente al Estado Nacional muy debilitado. No es menor el hecho de que muchos funcionarios cambiemistas que fueron parte del Gobierno de Macri, se beneficiaron fugando dólares de la deuda al exterior”, agregó.

“El último eje es aplicar un ajuste mucho más brutal que el implementado entre el 2015 y el 2019. Recordemos que Cambiemos disminuyó en un 21,4% el salario real de los trabajadores y las jubilaciones perdieron el 17,14% de su poder adquisitivo. A esto contribuyó una inflación acumulada del 300%, tarifazos del 2.667% y una devaluación superior al 500%. Además, el PBI per cápita cayó un 7,8%, el desempleo, la pobreza y la indigencia se duplicaron. Su plan es hacer lo mismo, pero más rápido, con mayor violencia”, se extendió.

“El plan de Cambiemos esta repletó de políticas que fracasaron estrepitosamente en el pasado y destruyeron nuestra economía, el empleo y los salarios. Sin embargo, Carbajal, Buryaile y Naidenoff hoy las defienden sin importar lo dañinas que puedan ser, porque creen que así seguirán manteniendo sus cargos por la minoría”, añadió el docente.

Reflexionó Muracciole que “Juntos por el Cambio hoy carece de discusión política. Utilizan los medios hegemónicos para crear globos de ensayo mientras usan a Milei de vocero para instalar un discurso económico tan delirante como neoliberal y fascista para que el de ellos parezca ante la opinión pública como ‘moderado’”.

Finalmente opinó que “lo real es que el comunicado de Juntos por el Cambio deja claro que, si eventualmente ganaran las elecciones, el 2001 no será un triste recuerdo, sino una catástrofe que los argentinos podríamos volver a sufrir”.