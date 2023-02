Advierten por el aumento de estafas virtuales y telefónica con Naranja X

Gialluca señaló que, en un solo día se atendieron cuatro estafas y las mismas oscilan entre los 70 mil y el millón de pesos. Por ello, sugerimos no atender o contestar llamadas vía WhatsApp o por línea, con características de otras provincias, especialmente de Córdoba (351) o Buenos Aires (011) y de esta manera, estaremos evitando que nos roben nuestras cuentas-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, en el día de ayer, solamente recibimos a cuatro personas estafadas bajo la modalidad de los “llamados ilegales de Naranja X”, por lo que, sumadas a las que se vienen atendiendo durante este mes de febrero, ratificamos el incremento de esta modalidad de robos. En todos los casos, los datos (de los plásticos, cuentas bancarias y digitales) son otorgados por las propias víctimas de los engaños. Lo preocupante del caso es que los montos de la estafa oscilan entre los 70 mil pesos y en algunos casos llegan hasta la suma del millón de pesos. Por lo cual hay que prestar atención a esos llamados telefónicos. Por ello es que informamos a la comunidad que el modus operandi en que se realizan estas llamadas, configuradas en el Artículo 172 del Código Penal Argentino, Modalidad “Cuento del tío” por llamadas de supuestos asesores de la entidad “Naranja X”; y sugerimos no atender o contestar llamadas vía WhatsApp o por línea, con características de otras provincias, especialmente de Córdoba (351) o Buenos Aires (011) y de esta manera, estaremos evitando que nos roben nuestras cuentas. El Ombudsman Provincial, señaló que, en la mayoría de los casos se utiliza la App Whatsapp, donde mediante llamadas le informan a la víctima (que es cliente de dicha entidad), que necesitan validar los datos de esa persona para hacerle el reintegro del dinero que corresponde a la comisión que se le descontaba por la provisión de la Revista Naranja X, por lo cual, la persona de buena fe, cede los datos bancarios e inclusive ingresa por indicaciones del estafador a la APP Naranja X, donde por desconocimiento solicitan un préstamos personal que asciende desde los 100 mil pesos a los 600 mil pesos. En la actualidad, ha surgido otra modalidad, donde mencionan a la misma entidad, pero se comunican advirtiendo a la víctima el uso de datos de la misma para generar un préstamo, por lo que le piden validar los datos y las indicaciones accediendo a las cuentas bancarias. De esta manera resultan afectados en su patrimonio económico ante movimientos, ya que extraen el dinero a través de transferencias bancarias a otras cuentas que son de otras provincias y por lo general son virtuales. Esto es realizado por los estafadores con los datos que les provee la víctima en el engaño realizado. Las sugerencias que proponemos son: * No se debe atender o contestar llamadas vía whatsapp o por línea, en horarios que la empresa no establece. * No brindar datos bancarios ni proveer de códigos de acceso a las aplicaciones financieras. * No enviar imagen de DNI, ni cualquier otro dato personal. * Tener presente que la devolución de dinero/premios y demás son trámites de carácter personal. * Tener en cuenta que en algunas ocasiones realizan el llamado telefónico figurando “Número Privado” o se receptan mensajes de la aplicación Whatsapp, donde figura como foto de perfil el logo de “Tarjeta Naranja”, por lo habitualmente las entidades virtuales, bancarias, no suelen contactarse directamente con el titular o usuario de la cuenta. Por último, para cualquier clase de asesoramientos jurídicos gratuitos, se solicitó concurrir a Padre Patiño Nº 831 o comunicarse a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a través de los números 3704 436379 – 0800 444 1770.