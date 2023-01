Fernández Patri: “JxC está dejando a 800.000 argentinos sin poder jubilarse”

El proyecto de Plan de Pago de Deuda Previsional, que ya cuenta con el aval del Senado, intenta obtener luz verde en Diputados en este período de extraordinarias, y así dar paso a un nuevo régimen de moratoria aplicable en más de 800.000 trabajadores informales y personas sin años mínimos de aportes.

Sin embargo, la oposición definió no prestar quórum en el Congreso como tampoco dar visibilidad a ningún proyecto impulsado por el Gobierno Nacional o el Frente de Todos (FdT) durante este período.

En una fuerte crítica a la falta de compromiso y responsabilidad institucional de la oposición, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, afirmó que “Juntos por el Cambio (JxC) está dejando a 800.000 argentinos sin poder jubilarse, porque cuando los diputados y diputadas de la oposición no se presentan a trabajar y representar a quienes los votaron, impiden que el Congreso funcione y que argentinos y argentinas amplíen su derechos”.

Desde ANSES, se informó que, sólo en la provincia de Formosa, 17 mil personas no podrán acceder a su jubilación en 2023, en caso de no sancionarse la Ley de Pago de Deuda Previsional que debe tratarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

“Tuvimos dos sesiones donde íbamos a aprobar la moratoria previsional para que más hombres y mujeres que tienen los aportes pero no la edad, o están a menos de diez años de jubilarse, pero les faltan los aportes, puedan hacerlo. Pero sin el quórum no pudimos tratarlos y, esto perjudica al ciudadano común, no al oficialismo,” sostuvo Fernández Patri.

"Hoy, en nuestro país, sólo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones alcanzan los 30 años de aportes cuando cumplen la edad jubilatoria. Es decir, únicamente una minoría puede jubilarse cuando llega a los 60 o 65 años de edad", afirmó Fernández Patri.

Y agregó: “Por eso, este proyecto es tan importante, porque es una herramienta temporal para beneficiar a 800 mil trabajadores que no pueden contar con sus derechos por no haber podido registrar 30 años de aportes, y que representaría un costo fiscal del 0.04% del PBI.”

“Que no cuenten con una moratoria previsional es condenarlos a que no tengan una jubilación por los años trabajados, en muchos casos por haber sufrido la precarización laboral, por eso es tan importante sesionar y aprobar este proyecto”, esbozó.

En ese sentido, Fernández Patri se preguntó: “¿Será que JXC no se presenta a las sesiones porque prefieren dejar vigente una pensión universal (PUAN) que sólo representa el 80% de la jubilación mínima en vez de otorgar la jubilación a 800 mil personas, que, en el caso de las mujeres, se trata de nueve de cada diez que van a cumplir 60 años?”.

“Estas son las preguntas que debemos hacernos cuando vemos las bancas vacías en una sesión donde se tratan derechos para las grandes mayorías”, añadió.

Para quienes se oponen al proyecto

Para quienes se oponen al proyecto, porque consideran que generaría una disminución de la recaudación previsional, los datos indican que las veces que hubo moratoria fueron acompañadas de un mayor aumento de recaudación previsional.

En ese sentido, Fernández Patri aclaró: “Lo que en realidad afecta la recaudación es la caída del salario, la precarización laboral y la falta de empleo.”

“Nuestro sistema previsional es un sistema solidario, lo que significa que los trabajadores actuales con sus aportes pagan los haberes de los jubilados de hoy en día, con lo cual los jubilados actuales no pagan las jubilaciones de la moratoria, ni disminuyen sus aportes”, declaró.

Asimismo, subrayó que “como se trata de un sistema tripartito compuesto por aportes previsionales, contribuciones e impuestos, absolutamente todos cuando compramos un producto y pagamos el IVA estamos aportando al sistema previsional argentino”.

“Todos estamos aportando todo el tiempo a las jubilaciones cuando pagamos el IVA, por eso es falso cuando nos dicen que una persona que no tiene los años de aportes, no aportó, porque ha aportado cada vez que consumió algo durante toda su vida”, amplió.

Otro dato importante es que “en los últimos 40 años el promedio de la desocupación en la Argentina fue del 10,3% y el promedio del trabajo no registrado del 34,7%, es decir, que sumados ambos, el 45% de la población activa estuvo desocupada o con trabajo no registrado, lo que refleja la magnitud del problema que tuvo el país estructuralmente estos años,” remarcó el Diputado.

Según datos de ANSES incluidos en el proyecto de ley, precisó el legislador, “del total de los 7,2 millones de jubilados actuales, el 50% ingresó a través de plan de pagos, con lo que se logró en 2022 una cobertura del 95%.”

¿En qué consiste el proyecto?

Se trata de un plan de pago para quienes están en edad de jubilarse, o que cumplan en los próximos dos años la edad jubilatoria, pero no cuentan con los años de aportes suficientes, permitiéndoles pagar mientras están cobrando la jubilación, hasta en 120 cuotas.

Se permiten regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008 (inclusive) a través de la aplicación de una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio.

El valor de la unidad de pago de deuda previsional será equivalente al veintinueve por ciento (29%) de la base mínima imponible de remuneración. Hoy en día el 29% de la remuneración mínima imponible equivale a un monto de $3.187 por mes, cifra que se actualiza trimestralmente.

Requisitos

Haber cumplido la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres). Haber residido en el país y no haberse encontrado prestando servicios bajo relación de dependencia o en carácter de autónomo/a y/o monotributista, durante el período por el que se pretende adquirir las unidades de pago.

Encontrarse en un estado de vulnerabilidad socioeconómica y patrimonial.

Por otro lado, el proyecto propone cancelar aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad, de adhesión voluntaria, que brindaría la posibilidad a mujeres mayores de 50 y menores de 60 años y varones mayores de 55 y menores de 65 años que no alcanzarán a completar sus aportes en el tiempo esperado, anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

De ese modo, se podrán saldar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que puedan acreditar ingresos que permitan justificar el pago y hayan tenido residencia en el país.