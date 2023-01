Advirtió la Defensoría sobre las estafas virtuales más comunes

Gialluca afirmó que, para protegerse de los ciberdelincuentes, debemos tener “Confianza Cero”, esto es no confiar en ningún usuario o dispositivo, ya que todos son vulnerables. Podemos estar frente a una estafa cuando tenemos cuatro constantes que se resumen en P.I.C.O: esto es * Pretexto: nos contactan con una excusa, que nos llamara siempre la atención, premios, ofertas, subsidios. * Impostor: Se presenta como una empresa u organismo conocido. * Contexto: siempre se aprovecha de una situación particular, salud, económica, social entre otras. * Oportunidad: ofrecen una sola chance, que es increíble, a la que se pide acceder rápidamente y con urgencia, pues es por tiempo limitado.-El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el aumento de la digitalización, hace que continúen proliferando las estafas virtuales y nuevas modalidades de ataques digitales. Esto, desde nuestra óptica, se encuentra actualmente, fuera de control, por los siguientes motivos: * medidas de seguridad insuficientes, * desinformación de los usuarios, * incremento de las bandas delictivas, cada vez más sofisticadas, entre otras. Nada de lo que venimos atendiendo desde la Defensoría del Pueblo es nuevo, lo que “si cambian son los medios que utilizan”. En este sentido, el Ombudsman Provincial, destacó que los ataques más frecuentes son: a) Captación de Datos Personales: suceden en sitios de compras y ventas, de esta manera, los delincuentes obtienen datos personales, incluso la copia de documentos, como el DNI. Esto también se da a través de WhatsApp, por medio de las promociones de estaciones de servicios, de cadenas de supermercados. Aquí para poder participar, exigen a los usuarios que completen sus datos personales y reenvíen a sus contactos, “de esta manera la víctima termina siendo parte de la estafa”. b) Captación de datos financieros: Generalmente sucede a través de redes sociales, cuando un usuario realiza una queja o pone “Me Gusta” a una publicación de un banco, o de algún sitio de servicios. Esa persona es contactada por un delincuente, que se hace pasar por el banco o la empresa de servicios, ofreciendo su ayuda, pidiendo números telefónicos y obteniendo mayor información. c) Apropiación de Cuentas de Redes Sociales y WhatsApp: aquí las víctimas, son contactadas por WhatsApp o Instagram, con la excusa de validar la cuenta o por otros motivos, les solicitan que ingrese a un Link con una pantalla parecida a la de estas redes para que ingresen sus contraseñas. Luego, se bloquea el acceso y también la cuenta de Gmail asociada. Gialluca, señaló que, en los casos de WhatsApp, hacen una llamada haciéndose pasar por un Organismo Público o una Empresa de Servicios, se dan el alta con otro teléfono y piden que compartan el SMS de verificación para validar, apropiándose de la cuenta. A partir de ahí, realizan todo tipo de estafas a los contactos de ese usuario, siempre relacionados con temas económicos.