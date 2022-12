Turismo: Hubo reunión entre el organismos públicos y agencias para articular acciones conjuntas

Además, fue una ocasión para alertar a la ciudadanía ante la creciente oferta de paquetes turísticos por parte de agencias no habilitadas.El viernes 2 se realizó en la Dirección de Transporte de la provincia una reunión conjunta entre los distintos organismos de la provincia y empresas de turismo que operan en Formosa.Encabezó el encuentro el director de Transporte Pablo Córdoba, con la presencia de la dra Cecilia Giménez en representación del Ministerio de Turismo; Mónica Galeano, Marcos Gines y Gerardo Ramos por la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario; Ibarra Martín y Alejandro Fernández por la Dirección General de Rentas; Alejandro Bresanovich delegado Formosa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.Por las empresas de Turismo participaron el propietario Diego Bregant Viajes y Aníbal Lopresti representante de la empresa de Turismo Sakura viajes y turismo, todos de la provincia.La reunión se llevó a cabo atento a la proximidad de las vacaciones de verano y el consiguiente incremento de las ofertas de paquetes turísticos dentro y fuera de la provincia, oportunidad en la que aparecen diversas ofertas en las redes sociales por parte de particulares o empresas no reconocida o que no están debidamente habilitadas como agencias de turismo, y que de cierto modo generan una competencia desleal hacia los propietarios de las empresas que se encuentran en regla con las exigencias legales, como así también se podría estar ante la posibilidad de diferentes tipos de estafas.Por ello se planteó la preocupación del riesgo que corre la ciudadanía o el usuario cuando contratan un servicio ante algún prestador que no se encuentra debidamente habilitado y el perjuicio que generaría a los damnificados y a la provincia en general.Luego de la problemática expuesta, opiniones y hechos manifestados en particular por cada uno de los reunidos, se llegó a la conclusión de iniciar una campaña masiva de concientización desde cada organismo o empresa de turismo para los consumidores a los fines de advertir que tengan cuidado o se informen previamente antes de contratar algún paquete turístico en empresas no habilitadas para que después no tener que pasar a mayores cuando se tenga que aplicar las exigencias legales de cada caso, o cada usuario se vea perjudicado.En este sentido cada organismo y empresa de turismo presentes, se comprometieron a visibilizar el tema, y a la vez las mismas sean interactuadas entre cada organismo y empresas, para que todos concienticen la misma información.“Esto sería un modo flexible y justo en principio para la defensa de los consumidores y los prestadores de servicios que se encuentren en regla” explicó Córdoba.Agencias habilitadasEn este contexto, el ministerio de Turismo puso en conocimiento el link para acceder a las empresas de viajes habilitadas en la provincia de Formosa.

Se debe ingresar cliqueando en http://www.formosahermosa.gob.ar/agencias-de-viajes-