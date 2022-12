“Nuestra manera de hacer política es antropocéntrica, dirigida al hombre y en comunidad”

En Ibarreta anunció numerosas obras, como el nuevo edificio de la Escuela Especial, matadero municipal, polideportivo, enripiados, pavimentación, la iluminación a dos clubes locales, acueducto e infraestructura eléctrica.

El gobernador Gildo Insfrán encabezó, este sábado 17, una nueva edición del operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo”, en la EPEP N°527 de la localidad de Ibarreta y, luego, en la EPEP N°221 “Ceferino Namuncurá”, de la colonia Ensanche Norte.

Fue acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el presidente provisional de la Legislatura Provincial, Armando Felipe Cabrera; el jefe de Gabinete de Ministro, Antonio Ferreira; el intendente local, Adán Jarzynski; la senadora nacional, María Teresa González; el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán; entre otros funcionarios.

Estuvo en la EPEP N°527 de Ibarreta, donde fue recibido por una multitudinaria presencia de vecinos, anunció numerosas obras y beneficios para la localidad.

A su vez, dejó en claro que la forma de hacer política que se enmarca en el Modelo Formoseño es “es antropocéntrica, dirigida al hombre y en comunidad”, al contrario de quienes sólo priorizan el individualismo y el privilegio para unos pocos.

“Estar en Ibarreta me trae recuerdos”, dijo el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al tomar la palabra, recordando cuando conoció la localidad, a través de los campeonatos deportivos intercolegiales.

De esta manera, señaló que hay que tener presente siempre “que el deporte es un lugar de contención, de formación y de enseñanzas”, por eso “los adultos no tenemos que permitirles a los jóvenes que salgan de esa senda, más ahora que tenemos el flagelo de las drogas y el alcohol”.

Esto se controla dándole valores a los chicos, aseguró, remarcando que “en la escuela uno aprende contenidos, pero en la casa se aprenden los valores que acompañaran toda la vida. Es la formación integral de la vida”.

En este sentido, remarcó que actualmente estamos atravesados por el uso intenso de la tecnología, afirmando que “es hermosa”, pero advirtió que “sin negar su existencia ni estar en contra, siempre tenemos que tener en cuenta que se trata de una herramienta”.

Y subrayó que “esa herramienta hoy lo utilizan los poderosos para manejarnos a nosotros”, sin embargo, consideró que esto hay que enfrentarlo, imponiendo “nuestros contenidos culturales”.

“No es una batalla fácil, pero para el formoseño nada es difícil”, aseveró, destacando que “somos capaces de enfrentar a estas decisiones de los poderosos, porque unidos, solidarios y organizados somos poderosos e invencibles”.

De esta manera, consideró que para esto “hay que formarse así se puede distinguir lo que es válido y lo que no”, añadiendo que “en el espacio al que pertenezco permanentemente formamos cuadros políticos”, refiriéndose al Partido Justicialista.

Sin embargo, “otros partidos no lo hacen, porque están todos los días en las redes sociales y no hay nada que les venga bien”.

“Si yo no hablo un mes, no sé qué va a pasar, porque ellos lo único que hacen es escucharme y pensar que van a decir de malo sobre lo que yo dije. Siempre me encuentran algo malo, porque miran la vida así”, indicó, haciendo alusión a la oposición.

“En cambio, nosotros miramos la vida con alegría y con amor, porque nuestra política es antropocéntrica, dirigida al hombre y en comunidad”, dejando en claro que “estamos en contra del individualismo, porque esa es la manera más fácil de dominar a las comunidades desunidas”.

Asimismo, resaltó que “el pueblo formoseño es rebelde” y que su tarea y esencia es defender las cosas que corresponden, conquistando derechos que corresponden a todos, “y no sólo el derecho de algunos privilegiados”.

CEMENURNK

Además, hizo alusión a la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández para la reciente inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterpia, “que lleva el nombre de nuestro querido Néstor Kirchner”, estimó.

Y expuso que este centro está unido al hospital de Alta Complejidad “Pdte Juan Domingo Perón”.

“Debemos sentirnos orgullosos los formoseños”, expresó.

En esta línea, precisó que, el área habitada, el de Radioterapia, cuenta con dos aceleradores lineales, también con un tomógrafo de simulación, en donde al ingresar el paciente, pueden ubicar donde está el tumor, llegando, de esta manera, solamente sobre la parte enferma, sin perjudicar a otros tejidos sanos.

Destacó que, de esos dos aceleradores, uno es VERSA HD, de una empresa sueca y “es único en el país”. También tenemos Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y un ciclotrón para la producción de radioisótopos a nivel local.

Pero, aclaró que “eso recién va a estar habilitado para abril del 2023”, por las particularidades con las que cuenta, logrando así todos los pasos, para que a fines de 2023 o comienzos del 2024, “el paciente cuente con toda la secuencia necesaria para ser atendido, sin tener que trasladarse a otros lugares”.

Además, valoró el hecho de que “el 95% de los trabajadores sean formoseños”, afirmando que ya está el 100% de equipamiento y 100% de la formación del personal.

“Nuestro centro es de primera generación, es extraordinario y con esto completamos los niveles de complejidad creciente de nuestro sistema de salud”, aseguró.

Anuncios

Respecto a los anuncios para la localidad anfitriona, Insfrán, comentó que “en Ibarreta está en construcción una parte del hospital y también tendrá un tomógrafo, como todos los hospitales distritales de otras localidades”.

Subrayó que “cuando se termine la parte nueva, los que están en la parte vieja van a tener que trasladarse para refuncionalizar y dejar construido un hospital que tenga toda la comodidad que corresponda a un distrito hospitalario”.

Insistió en que, a partir de allí, “Ibarreta y todas las comunidades que dependen de este, van a contar con un nosocomio completo”.

Además, la construcción del matadero municipal; la iluminación de las canchas de los Clubes Sarmiento y Libertad; la pavimentación de 30 cuadras, que se suman a los 2000 metros de enripiado que están en ejecución en la localidad y la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Especial.

También un centro de tratamiento de residuos sólidos; el nuevo polideportivo municipal, que ya está en proceso de licitación; un acueducto de 5100 metros para conectar la Laguna Prysczepa hasta el reservorio del centro de distribución.

Asimismo, marcó que “estamos trabajando en el proyecto de ampliación de la planta de agua potable y para evitar la inundación de algunos barrios en tiempos de intensas lluvias, vamos a construir un terraplén deflector para el escurrimiento del agua”.

Finalmente, el gobernador informó que se llevará adelante “la infraestructura eléctrica necesaria para llevar el servicio a la colonia Isla Sola”.

Indicó que, todo esto surge de la visita de los funcionarios durante la semana, ya que “en base a eso vemos cuales son las obras que justifican su inmediatez”.

A su vez, hizo hincapié en que las obras implican “más trabajo”, por la mano de obra utilizada y el movimiento económico que genera.

“La unidad de concepción entre el gobierno nacional, provincial y los municipales posibilitan acelerar los avances en obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de todos los formoseños y formoseñas. Unidos, organizados y solidarios somos invencibles”, cerró.