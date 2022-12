Luis Kayser: “Los afiliados del PAMI de Clorinda tienen garantizados sus medicamentos pese a la campaña de desinformación”

Ante el cierre por 3 días hábiles de la farmacia que provee de medicamentos a los afiliados del PAMI en Clorinda, desde la UGLXIII se llevó tranquilidad a los beneficiarios ya que las prestaciones están “garantizadas”.

Así lo manifestó el director del PAMI Formosa, dr. Luis Kayser, quien destacó que ante la advertencia que la farmacia “Aleksi” permanecerá cerrada este lunes, martes y miércoles, “queremos recordarles a nuestros afiliados que desde siempre y no solo por ahora en la agencia de la ciudad de Clorinda les gestionamos en forma rápida y ágil la provisión de medicamentos desde la Capital por lo que el afiliado sólo tiene que presentar su receta y nosotros nos encargamos de todo el trámite para que el medicamento esté a las pocas horas en sus manos”.

“Pero esto no es solo ahora, sino que en todo el interior donde tenemos agencia los afiliados pueden llevar sus recetas para que nos encarguemos de hacerles llegar los medicamentos en tiempo y forma” explicó para aclarar que lo de Clorinda es un caso puntual porque esa farmacia solo cerrará 3 días hábiles ya que jueves y viernes es feriado.

“Sin embargo no deja de llamarnos la atención que ciertos personajes de la oposición se alarmen por esta situación a través de las redes sociales, cuando no hace mucho fueron gobierno a nivel nacional y existía la misma farmacia pero a diferencia de ahora no tenían acceso gratis a la gran mayoría de los medicamentos aunque la farmacia estuviera abierta”, expresó Kayser.

En el mismo sentido, el funcionario recordó que “los que quieren poner de malhumor a los afiliados son los mismos que le quitaron el acceso a muchos medicamentos, y le limitaron la cantidad de medicamentos gratis entre otros muchos derechos que les cortaron a los afiliados PAMI durante el gobierno macrista y que ahora con el gobierno peronista hemos devuelto y ampliado en esta gestión”.

“No me sorprende el grado de hipocresía de la oposición porque no solo buscan generar malestar confundiendo a los afiliados, sino que detrás de eso solo buscan un rédito político. Pero lo que evidentemente no tienen en cuenta es que a nivel país pueden confundir al pueblo, pero no en Formosa que es un pueblo esclarecido y sabe bien quién defiende sus intereses y esa persona es el Gobernador Gildo Insfrán que nos instruye permanentemente sobre la prioridad de gobierno para cada formoseño”, cerró el director de la UGLXIII Formosa del PAMI.