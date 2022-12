La Defensoría coordinó con la Agencia Territorial de Trabajo Formosa acciones para obtener una mayor inserción laboral en la provincia

Representantes de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en Formosa, encabezados por su Titular Dr. Orlando Ortellado, la Lic. Carolina Dobler y el Director del Área de Enlace Municipal Sr. Cristian Benítez, conjuntamente con el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, la Defensora Adjunta Dra. Sylvina M. Portillo, el Secretario Letrado Dr. José P. García, el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Santander, las asesoras legales Dra. Lourdes Delgadillo, María E. Pereira, y Ornella Barraza, llevaron adelante una -Reunión de Trabajo-, con el objetivo, “de coordinar acciones y gestiones para la inserción laboral en diversos Programas de Empleos en todo el Territorio Provincial”. Ortellado, señaló que, la función principal de la dependencia a su cargo, es crear -Oficinas de Empleo- en los distintos municipios de la provincia, donde se descargan programas de empleo provenientes de Nación. Expresó que, actualmente, existen oficinas establecidas en las localidades de Las Lomitas, Pirané, El Colorado, Herradura, Laguna Blanca, Ingeniero Juárez y en Formosa Capital, desde donde se trabaja coordinadamente con la Subsecretaria de Empleo de la Provincia a cargo del Dr. Rodrigo Martín Sandoval. Asimismo, agregó que para el mes de diciembre del corriente año, se proyecta inaugurar alrededor de 30 Agencias de Empleo, para lo cual, ya se firmaron los respectivos convenios. Por otra parte, explicó que existen tres tipos de empleo: el público, el público-privado -que incluye a la obra pública- y el privado genuino, siendo esta última, clasificación el área de desempeño de la Agencia Territorial. Explica que, otra cuestión a considerar, es que los diversos programas que vienen de Nación, no contemplan por ahora a las Comunidades Originarias, por lo que se está buscando que los fondos se asignen directamente a la provincia y posteriormente, se diseñen los programas de empleo de acuerdo a las necesidades y características particulares de cada etnia, por ejemplo, “Línea Aborigen”, “Línea Mujer Soltera”, etc. La Lic. Carolina Dobler, agrega que, articula como contacto PYME y explicó que el objetivo de la Agencia Territorial a través de los Programas de Nación (Programa “Te Sumo”, “Fomentar Empleo”, “Fuente de Empleo”) es el de lograr la inserción de personas a las empresas, a las que se les ofrece una reducción de contribuciones patronales. Para ello se realizó un mapeo empresarial y se construyó una -bolsa de empleo-, pero la realidad es que los empresarios no desean tomar ciudadanos de Pueblos Originarios para sus actividades, por lo que se está trabajando en esta temática. Posteriormente, el Director del Área de Enlace Municipal Sr. Cristian Benítez expresó que, para la apertura de una Oficina de Empleo, el Convenio se firma entre Nación y cada Municipio, y son atendidas por empleados que designa la Municipalidad. Hasta la fecha, las oficinas funcionales se encuentran en Formosa Capital, Pirané, Las Lomitas, El Colorado, Herradura y Laguna Blanca. Existen también oficinas más pequeñas en Mosconi, Ingeniero Juárez y Laguna Yema. En este contexto, las partes acuerdan, mantenerse en permanente contacto, de manera que, todas las personas de cualquier punto de la provincia que busquen y necesiten un empleo, puedan ser debidamente asesoradas y conectadas con las distintas oficinas que se encuentran funcionando a lo largo y ancho de nuestro territorio provincial.