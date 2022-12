El HAC realizó una jornada de capacitación internacional con los últimos avances sobre cirugía Hepato Pancreato Biliar

Se desarrolló en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” las “Conferencias de Cirugía Hepato Pancreato Biliar”, que contó con destacados profesionales internacionales y nacionales.

El evento científico destinado a todo el equipo de salud tuvo trasmisión en vivo y traducción automática donde se abarcaron temas sobre los últimos avances en lo que refiere al campo de la cirugía hepato pancreato biliar.

Entre ellos se abordó el Colecistectomía difícil a cargo del Dr. Elijah Dixon, jefe del Departamento de Cirugía de la Universidad de Calgary (Canadá); la Dra. Susanne Werner del Departamento de Cirugía de la Clínica de Mayo (USA) abordó sobre creación segura de un programa de cirugía hepática mínimamente invasiva y resección robótica; y el Dr. William Jarnagin, jefe de Cirugía del Memorial Sloan Kattering Cancer Center (NY USA) se explayó sobre metástasis de cáncer colorrectal.

Por su parte, el Dr. Octavio Gil, jefe de Cirugía y Trasplante Sanatorio Allende (Córdoba- Argentina) explicó sobre los avances en el tratamiento de cáncer de páncreas.

El acto inaugural tuvo lugar por la mañana y contó con la presencia del Ministro de Desarrollo Humano, Dr. Aníbal Gómez y la Administradora General del HAC, Dra. Margarita Batista, junto a los directores asociados de la institución.

“Es una actividad muy importante del Hospital de Alta Complejidad para todos los cirujanos y médicos en general ya que los temas que van a tratar es sobre cirugía hepato pancreato biliar un tema muy relevante porque vemos frecuentemente cirugías de esta naturaleza” expresó Gómez en su discurso.

Por lo que, consideró, “es una jornada de muchísima importancia para el sistema de salud público” y deseó que “sepamos aprovechar la experiencia de los visitantes”, tanto de los presentes como los que están conectados “que cuentan con un prestigio internacional”.

A su turno, Batista expresó: “Es una conferencia sumamente importante porque se tratan temas puntuales de todo lo que es la cirugía de órganos internos, en este caso del hígado y todas las vías biliares. Además de los asistentes también están conectados profesionales de otros países y provincias argentinas”.

“Lo que hay que poner en relieve es la presencia de cirujanos de la especialidad biliopancreatica no sólo argentinos, sino que nos visitan de otros países, en este caso de la Clínica Mayo que se encuentra en los Estados Unidos y es un lugar de referencia mundial para esta especialidad y varias otras”, finalizó

En ese orden, el director de Gestión Clínica del HAC, Dr. Nicolás Urday, en su discurso dirigiéndose a los disertantes sostuvo que “lo puedan trasmitir a todos los profesionales cirujanos termina siendo recibido por los pacientes”.

“Además quiero destacar la calidad humana uno puede tener muchos títulos en su haber, pero si no tienen la calidad humana que ustedes me demostraron en este día que compartimos no puede ser un buen medico bajo ningún punto de vista”, aseguró; y agradeció a todos los que asistieron, al mismo tiempo que celebró “la gran cantidad de profesionales en conexión”.

La médica Susanne Werner del Departamento de Cirugía de la Clínica de Mayo (USA) en declaraciones a la prensa dijo que los profesionales “de aquí” ya tienen experiencias “con este tipo de trabajo con técnicas mínimamente invasiva”, por lo que “nosotros sólo vinimos a apoyar un poco más el nivel profesional porque son cirujanos muy fuertes”.

“Este hospital es impresionante, el equipo es sin dudas excelente y tienen todos lo que se necesita para mantener un programa de cirugía hepática. Tienen suerte en Formosa de contar con buenos profesionales que ayudan a la población”, destacó.

Y añadió: “Aquí la salud pública es gratis y en Estados Unidos por lo general todo hay que pagar. Es un logro las facilidades que pueden recibir en cuanto a salud para sus ciudadanos”.

De esta manera, el Hospital de Alta Complejidad, a través del Gobierno de la provincia, de forma continua fomenta la capacitación y actualización de todos los profesionales; siendo esta uno de los pilares fundamentales de la institución.