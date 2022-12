Desmienten fake news sobre el concejal Marcelo Sosa

A raíz de una publicación donde acusan al edil justicialista, Marcelo Sosa, de estar “desaparecido” de su banca en el Honorable Concejo Deliberante, por haberse ausentado justificación mediante, su asesor y vocero legal, Horacio Petit, brindó pruebas fehacientes de que el concejal no asistió a la última sesión por padecer el virus de la Influenza A.

En ese marco, aseguró que “Marcelo está siendo atacado en su buen nombre” y aclaró que “estamos a favor de la libertad de expresión”, incluida las redes sociales, pero “lo que no podemos permitir” es el ejercicio irresponsable y no veraz de la profesión periodística.

“Derecho a réplica no creo que tengamos, porque muchas noticias son anónimas, no creo que sepamos quién está detrás, entonces ya no es ejercicio de la libertad de expresión, sino que es un ejercicio periodístico que debe tener responsabilidad y veracidad”, sostuvo.

En ese sentido, Petit explicó que la intención no es responderle “a estas personas llamadas periodistas” sino darle un mensaje a la comunidad “porque Marcelo es un representante del pueblo y debe dar las explicaciones necesarias”.

En principio, se remitió al reglamento interno del Concejo Deliberante, a través de la Resolución 345/94 que establece que los concejales, en el articulo 14, desde su incorporación están obligados a “asistir a las sesiones ordinarias, extraordinarias y las reuniones de las comisiones permanentes y especiales”.

“Es una obligación de orden administrativo, institucional y laboral, pero también una carga pública, el concejal debe asistir”, ratificó.

Y agregó: “Pero la sabiduría legislativa, hizo que el legislador también prevea una excepción a esta regla y esa está en el artículo 17, que dice que el concejal que tuviera algún impedimento oportunamente dará aviso al secretario legislativo del mismo”.

En ese marco, el equipo de Sosa presentó la nota correspondiente que cuenta con el acuse de recibo de la Secretaría Legislativa, cumplimentando dicho artículo y adjuntando el certificado médico “que da cuenta de enfermedades respiratorias y aconseja absoluto reposo de 72 horas”.

“Esto inició el domingo, que tuvo una fiebre muy alta, estuve presente por eso soy uno de los testigos de esta situación y el lunes a la noche estuvo el SIPEC asistiéndolo en el domicilio”, detalló.

Y añadió: “Tanto que así el martes se hace un test de PCR porque tenía todos los síntomas de COVID, con resultado negativo, pero sí es un caso de influenza A. Nos decía el médico que hay particularidades donde se dan todos los síntomas de Coronavirus, pero es una gripe muy fuerte”.

El reposo recomendado finalizó el pasado miércoles a las 21.30 horas.

De esta manera, el asesor de Sosa, agradeció al “doctor Núñez y la licenciada Luna del Hospital 2 de abril que lo atendieron” y le inyectaron una serie de medicamentos pertinentes para el cuadro.

“Cumplimos todo el protocolo procedimental de la institución, el Concejo Deliberante tiene mecanismos como, por ejemplo, con el doble voto del presidente por la ausencia justificada de un concejal, o tal vez convocar a una extraordinaria si fuera necesario, si no reúnen el quorum”, expuso.

Petit también resaltó que en la noticia falsa que está circulando, sugieren que “llamen al 911” para encontrar a Sosa y consideró que “no es inocente”.

“Porque cuando está diciendo eso, se refiere al artículo 22 del reglamento, que en caso de reunión en minoría puede compelerse por la fuerza publica al concejal que tenga una falta injustificada”, argumentó.

Y reiteró: “Pero acá está justificado, entonces hay una mala intencionalidad además de decir que no estaba en la casa y sí está en absoluto reposo”.

Por último, el vocero legal del edil rescató el “aspecto personal” que respecta a la “responsabilidad ciudadana” de las personas.

“De alguien que dice que en ese estado no puede asistir a una reunión publica porque puede ser sujeto de contagio”, concluyó.