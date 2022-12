COVID-19: Por las fiestas recomiendan reforzar los cuidados para evitar más contagios

El médico infectólogo Julián Bibolini insistió en que, para evitar más contagios de coronavirus, es importante reforzar los cuidados en esta época del año en donde se registra un mayor tránsito de personas debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y remarcó que “hay que cuidarse más que nunca, porque al haber más movimiento, hay más contactos de personas y lo cierto es que nadie quiere pasar estas fechas aislado o enfermo”.

En este sentido, recordó que “hace más de un mes que vienen aumentando los casos, y es por ello que se empezó a aplicar la quinta dosis o el tercer refuerzo de la vacuna a las personas de los grupos de riesgo”.

“Se sabía que iban a aumentar” los contagios, manifestó el profesional, pero “lo que no se sabe es cuánto tiempo va a durar” esta suba, añadió.

En esta línea, sostuvo que “por lo general los brotes, desde que arranca el pico, duran seis semanas” y explicó que “uno puede sacar un aproximado de contagios, pero en este momento es difícil saber por la concentración que hubo el domingo con los festejos por la Copa del Mundo”.

De igual manera, aclaró que se trató de una situación específica que se dio una sola vez, lo que no significa “que necesariamente vaya a impactar a largo plazo”.

Recaudos

Ante esta nueva situación, Bibolini recomendó “intensificar los cuidados con uno mismo y con los demás”.

“Volvemos a insistir en que deben ocupar barbijo en los transportes públicos y los lugares cerrados donde hay muchas personas, principalmente aquellas que forman parte de los grupos de riesgo”, recalcó.

También, pidió que “si presentan algún síntoma no duden en hisoparse, debido a que es importante saber si es COVID o no”, ya que “si no, podemos seguir contagiando y sinceramente no hay necesidad de poner en riesgo a otra persona”.

Por último, habló sobre las vacunas y la relevancia de la inmunización.

“El mundo entero, a través de la información científica, habla de que las vacunas disminuyen altamente la posibilidad de internación, de mortalidad y del post COVID, un síndrome que hasta inclusive puede durar meses”, subrayó.

“En este caso, lo que importa es el tiempo que transcurrió desde la última aplicación, es decir, si ya pasaron seis meses hay un riesgo más elevado de que no haga efecto, y este es el motivo de la relevancia de estar inoculado”, cerró.