Advirtió la Defensoría demoras y problemas para realizar transferencias bancarias on line

Gialluca recordó que, no se comparta nunca nombre de usuario, clave o número de token. No importa el motivo que le argumenten. No acceder a las páginas de los bancos por buscadores de internet. Además, si el mensaje que reciba por redes sociales, teléfono o correo electrónico le genera dudas, no responda por ese medio y consulte a nuestros Asesores-Se viene recepcionando en la Sede de la Defensoría del Pueblo, una serie de denuncias y reclamos por problemas en la Red Link, Mercado Pago y Brubank que se relacionan con inconvenientes en las transferencias, demoras en las acreditaciones, a lo que se le sumó estos días que los usuarios no pueden observar los movimientos, ocasionando incertidumbre en los mismos. Como consecuencia de ello, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, concretó una serie de gestiones por ante estas empresas y billeteras digitales, desde donde se reconoció “que en la antesala a un fin de semana extra largo, es normal que aumenten las operaciones y esto ha repercutido negativamente en los tiempos de procesamiento”. Si bien es cierto, los sistemas no se han caído, pero hemos tenido casos en que los usuarios recibieron leyendas como “en este momento se presentan inconvenientes en el sistema bancario que generan demoras en la aprobación/rechazo de los movimientos” o “es posible que el movimiento demore más de lo habitual en reflejarse en tu cuenta o se te notifique su rechazo y el dinero sea devuelto a tu banco”. Explicó Gialluca que, la mayoría de los usuarios reciben esa notificación, luego de hacer las transferencias hacia Mercado Pago, por lo cual, no tienen el dinero ni en su banco, ni en la billetera digital, lo que origina, no solamente incertidumbre, sino también disgustos. En este sentido, ante las presentaciones recibidas, se explicó a cada usuario que evidentemente la red con la que operan las billeteras virtuales se encuentran con intermitencias y por ello, las transferencias desde y hacia CVU (Clave Virtual Uniforme) sufren demoras y por esta razón, sugerimos que se operen a entidades bancarias con CBU (Clave Bancaria Uniforme) para evitar demoras. Desde el Banco Nación, se informó que en virtud de lo requerido por normativas del BCRA y siguiendo buenas prácticas de seguridad, se solicitará periódicamente cambios en la billetera BNA+, por lo tanto, algunos usuarios al ingresar quizás se encuentren con el pedido de un posible cambio. Cabe recordar que, para efectuar el cambio, se solicitará la CLAVE ACTUAL y luego la NUEVA, con una confirmación. Es importante tener en cuenta que la clave no debe componerse de una secuencia de números asociados a un dato personal público, una serie de números iguales o consecutivos y fechas significativas o públicas. Ante el fin de semana largo, desde el Organismo de la Constitución, se ofrece a los usuarios en general que, ante cualquier inconveniente, se comunique a los números 3704 – 698346 / 3704 – 676007 / 3704 – 365924 / 3704 – 621952 / 3704 – 594846 / 3704 – 649765, donde serán asesorados, toda vez que, existen sistemas que prefieren dejar sin efecto las operaciones y el dinero vuelve a la plataforma de origen, mientras que otros optan por continuar con las operaciones, a pesar de las demoras.