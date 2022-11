Solicitaron que el Riacho de Oro sea dragado para que ingresen y egresen las aguas del Río Paraguay

Gialluca afirmó que, esta es una alternativa que deberá evaluarse, pues, debemos cuidar entre todos las barreras construidas oportunamente y que impiden que nuestra ciudad se inunde cuando se producen crecientes extraordinarias, por lo que, son varios los factores que actualmente inciden directa e indirectamente en la contaminación del Riacho de Oro y que podría revertirse con el dragado, el correcto funcionamiento de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, impedir los asentamientos irregulares y otras construcciones realizadas por el hombre, en la zona de la biósfera que atentan contra el mantenimiento no solamente del Riacho de Oro, sino también de la Reserva de Biósfera Laguna Oca-Desde la -Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se cursaron sendas actuaciones al Director de Coordinación Técnica Científica de la Reserva de Laguna Oca Lic. Fernando Fourcans, a la Empresa Aguas de Formosa S.A., a la UPCA a cargo del Ing. Horacio Zambon y a la Directora de Abordaje Territorial Lic. Natacha Marianela Ojeda de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, para que informen cuales son las diversas medidas adoptadas en los últimos tiempos y que se relacionan con los graves problemas de contaminación que posee actualmente el Riacho de Oro. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que a esa zona se arroja el 100% de las “aguas tratadas” que corresponden no solamente a todo el sistema cloacal del casco céntrico de la ciudad, sino también de otros barrios como La Pilar. Requerimos por ello, a la Empresa Aguas de Formosa, nos informen sobre cómo está funcionando la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales que descargan en el Riacho de Oro, para posteriormente transportar los mismos hacia las aguas del Río Paraguay, a unos 2,6 km siguiendo la traza sobre las defensas de la ciudad. En este punto, Gialluca advirtió que luego de 3 años de sequía, en la actualidad, el Riacho de Oro se encuentra “en la necesidad de que sea dragado de manera tal que puedan ingresar las aguas del Río Paraguay al Riacho de Oro y se produzca un ida y vuelta de las mismas sin que exista estancamiento alguno como se da por estos días”. Para ello, hemos solicitado al Director de Coordinación Técnica Científica de la Reserva de Laguna Oca Lic. Fernando Fourcans, se practique unos 2km de dragado que deberá ser mantenido, pues, el ingreso de las aguas del Río Paraguay lo hace también con una serie de sedimentos. Todo esto, se ve agravado dado que hoy el Río Paraguay no llega a los 4 metros y por ello cuando está con un mayor caudal, no se produce ese inconveniente. Por otra parte, resaltó el Funcionario Provincial que, “existe toda una problemática relacionada con los asentamientos irregulares de vecinos en la zona, a lo que se le suman los rellenos que se concretan ilegalmente para ganarle espacio al Riacho de Oro, lo que termina perjudicando a todos los vecinos. En la actualidad, se puede observar que la -Isla de Oro- posee un acceso artificial para vehículos construido con rellenos aprovechando las bajantes del Río y desde hace un mes desde la zona de “Doña Lola”, se puede acceder directamente a la Isla. Todas estas modificaciones realizadas por el hombre, atentan contra el mantenimiento, no solamente del Riacho de Oro, sino también de la Reserva de Biósfera Laguna Oca, la que cuenta con una extensión de 10.500 hectáreas, albergando diferentes tipos de ambientes y una exuberante riqueza de flora y fauna, que integra la Red Mundial de Reservas de Biósferas en el Consejo Internacional de Coordinación, conformado por miembros de 34 estados de la Conferencia General de la UNESCO.