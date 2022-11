Se deben multar a las empresas que aumentaron precios por el abuso de posición dominante y conductas anticompetitivas

Gialluca señaló que el abuso de posición dominante, se da cuando una empresa o grupo de las mismas, aumentan los precios de los alimentos, disminuyen su producción, con la clara intencionalidad de afectar o dañar económicamente a los consumidores y a sus competidores. Las conductas anticompetitivas es una práctica o acuerdo comercial para limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general-

La inflación tuvo un impulso en los últimos meses debido a diversas razones, entre las que se encuentra la concentración de mercado que acaparan un puñado de corporaciones. El Gobierno lleva impuestas multas por más de $ 150.000 millones ante abusos de posiciones dominantes y conductas anticompetitivas, un rol clave del Estado que pocas veces se había ejercido en los últimos años. La actual gestión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) impuso multas por abuso de posición dominante por $ 152.600 millones, de acuerdo a las cifras consolidadas que maneja el Poder Ejecutivo. El organismo también interpuso medidas cautelares a tres grandes empresas, imputó una docena de compañías por conductas anticompetitivas y objetó cinco concentraciones económicas en el mercado local. En concreto, comenzó a ejercer un rol activo y preponderante en la investigación, análisis y sanción de conductas que perjudican al interés económico general. En el marco de la concentración económica, la CNDC objetó operaciones por su impacto en los mercados por primera vez desde que se sancionó la actual ley de defensa de la competencia. El ente descentralizado de la Secretaría de Comercio Interior también reforzó la planta de profesionales. Mientras que en 2015 contaba con 141 agentes, terminó 2019 con sólo 88. Hoy, en tanto, cuenta con 105 profesionales y prevé incrementar la plantilla, aseguraron fuentes oficiales. El gobierno de Mauricio Macri se ocupó a su vez de desmantelar el sistema de control antimonopolios. No sólo redujo el personal y precarizó las condiciones de trabajo, sino que también se archivaron investigaciones iniciadas y dejó al organismo sin oficinas propias. La multa por $ 150 millones a Quilmes por excluir a competidores y cerrar el mercado de comercialización de cervezas en el canal on y off premise constituye una de las principales investigaciones relevantes por conductas anticompetitivas y abusos de posición dominante. Esta incluyó la exigencia de que la cervecera cese con las conductas lesivas. Esta, resuelta dos meses atrás, fue la primera vez en al menos 20 años que se impone una multa por abuso de posición dominante a una empresa de consumo masivo. Se trata de la sanción más importante de los últimos 15 años y la más elevada desde 2011. Detrás se ubicó la cautelar a Dow Argentina de principios de mes por posible abuso de posición dominante. En este se le ordenó a la firma multinacional no innovar, no alterar ni modificar los activos productivos de su planta en la provincia de Santa Fe. Por la cartelización en la venta de harina mayorista, la CNDC indagó a Molinos Cañuelas y a distintas cámaras sectoriales. La misma compañía, junto a Molinos Río de la Plata y Cargill fueron puestas bajo la lupa por acuerdos de no competencia en el mercado de pastas secas y harina familiar. Asimismo, investigó a Linde- Praxair - Indura - Air Liquide por cartelización en la licitación de precios de oxígeno líquido en hospitales de la provincia de Buenos Aires. También a Alliance y Grisú por cartelización en la oferta de boliches nocturnos en fiestas de egresados en Bariloche. En la actualidad, el Gobierno instruye investigaciones para estar al tanto de todos los pormenores de los mercados de cemento, carne vacuna, azúcar, pañales, vidrio, cartón corrugado, envases tetrabrik, plástico, residuos patogénicos y oxígeno medicinal. El funcionario provincial, agregó que “entendemos que por lo limitado de las ofertas en nuestro mercado local , no se darían estas graves conductas, si las remarcaciones distorsivas en los valores que pagan los consumidores, pues, si comparamos precios de Formosa, con los del chaco o corrientes, los nuestros son más elevados y están por encima a pesar de incluir el ítem flete, por lo que se producen remarcaciones para la obtención de un mayor margen de ganancias, lo que se incrementa en contra de los intereses de los consumidores de nuestro interior provincial. No obstante, las productoras de alimentos en los grandes centros de nuestro país, “están delinquiendo y por ello la CNDC y la Secretaria de Comercio, deberán, rápidamente multarlos y corregir esos abusos para evitar continuar originando perjuicios a los consumidores argentinos”.