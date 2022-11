La fracasada UCR-PRO con Neme a la cabeza apuesta al odio, la muerte y la pelea entre argentinos para recuperar el poder en el 2023

#OPINIÓN Por Evelio M Ríos✍

Los pronunciamientos electorales del pueblo formoseño son incuestionables porque dejan como única verdad el pensamiento íntimo de miles de formoseños que se manifiestan mediante las urnas en cada contienda electoral.

En este sentido, podemos ver todos los días a radicales- Pro desfilar por todos los canales de televisión del grupo Clarín pidiendo una “Argentina más seria y unida”. Pero contradictoriamente la camaleónica Diputada Gabriela Neme, representante del pueblo formoseño en una actitud desquiciada y con una sonrisa de oreja a oreja zapatear arriba del techo de la ex -presidenta y actual Vicepresidenta de los 45 millones de Argentinos, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, como si fuera un acto gracioso y ejemplo para nuestros jóvenes, fomentado la violencia y falta de respeto a nuestras autoridades Gubernamentales, situación que terminó en intento de asesinato a dicha Vicepresidenta de la Nación Argentina.

Lamentablemente, los formoseños ya conocemos las actitudes inmaduras y desquiciadas de Neme porque lo vivimos en plena pandemia cuando atacaba instituciones públicas, amenazaba policías y estando contagiada de Covid-19 circulaba por la vía pública como si nada pasara. Pero, como esto no alcanzaba a satisfacer su actitud demencial, Neme, comenzó a pedir a viva voz y a los cuatro vientos no respetar las barreras sanitarias que protegió al pueblo Formoseño. Vale remarcar que, esta actitud irresponsable de la funcionaria pública Gabriela Neme, dejó un saldo de más de mil formoseños muertos por covid-19 al lograr romper la exitosa barrera sanitaria impuestas por el Gobierno de la Provincia de Formosa. Sin dudas miles de familias formoseñas sufren todos los días la ausencia de más de mil Formoseños muertos por covid-19.

En esta línea, es importante poner de resalto que la diputación Provincial de Gabriela Neme y la Concejalía del Ilegal Concejal Marcelo Ocampo, junto con los fallos del Ex Juez Federal de Fernando Carbajal que lo convirtieron en Diputado Nacional, están manchados con sangre y muerte de hermanos Formoseños que aprovecharon una situación desesperante a nivel mundial para engañar al pueblo, pero ante los ojos de Dios, estos malignos oportunistas que no son ni formoseños, algún día pagaran el daño irreparable que causaron a los 640 mil habitantes de nuestro terruño.

Obviando cualquier lirismo, ante la miopía y soberbia política que caminan los profetas del odio con mensajes apocalípticos, la fracasada Unión Cívica Radical-Pro en su postura de oídos sordos no tiene mucho margen para confundir a un pueblo esclarecido como el Formoseño, que sabe interpretar su pasado, presente y futuro como pueblo, tres momentos históricos en la vida de nuestra Joven y hermosa Formosa. Esta persistente intención maliciosa de la Ucr-Pro, hace despertar una reacción ciudadana y lo manifiesta en cada contienda electoral al elegir sabiamente su destino por más del 70% en favor de Gildo Insfran.

No dimensionar estas premisas, bajo el aforismo que la “historia hay que verla de cerca y juzgarla de lejos” lleva al fracaso político inevitable. La derrota electoral de la fracasada Ucr- Pro entraña todo eso, es la prueba concluyente de tomar un camino equivocado; pero lo irrebatible es que el poder de la democracia reside siempre en el pueblo, como la fuerza inexpugnable de la historia. Asímismo, es sabio y sabe cobrar las cuentas pendientes, como también no repara en dar su respaldo a quien no lo defrauda, le miente o engaña, cualquiera sea la categoría del gobernante. Los formoseños tenemos abundante experiencia en esto.

En ese sentido, no puede traspolarse lo que sucede en Formosa con el resto del País, aunque somos una Nación Federal, con características y realidades disímiles, imposibles de ser unificadas ni imitadas. Lo indubitable radica en que todo hombre político convertido en conductor, que brinda su vocación de servicio y capacidad de trabajo hacia su gente, está en condiciones legitimas de ganar adeptos y el respeto ciudadano. Lo concluyente a la hora de Juzgar es tener la tranquilidad que bajo ninguna circunstancias se echaron sombras sobre su dedicación y honestidad personal. Tener, a la vez, suficiente humildad, la nobleza en reconocer los errores políticos de los que también se aprenden para corregir rumbos. En todo esto que decimos reside, a juicio personal, la seriedad de un gobernante exitoso, que cuida, se alegra y sufre por ser consecuente con la voluntad popular, teniendo como axioma diario que “los hombres son sagrados y los pueblos son sagrados para los pueblos”, desde los albores de la humanidad hasta nuestros días.