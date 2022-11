“Esta mal informada o miente”

El titular de Economía le recordó a la legisladora que, en cuatro años de gobierno macrista, “no tuvimos licitaciones importantes de ninguna obra, ni eléctricas, ni viales, ni de infraestructura, ni de ningún ámbito”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, por la Ciudad de Buenos Aires y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó Formosa este lunes 14 y apuntó hacia el gobierno provincial, considerando la gestión como “agotada”.

En ese marco, la cúpula oficial del gobierno de Formosa, repudió los dichos de la legisladora porteña. Uno de ellos fue el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, quien consideró que la ex gobernadora Vidal “está mal informada o miente”.

“Habló de la Planta de Agua Potable de Clorinda que fue licitada y adjudicada por el gobierno de Cristina Fernández y Mauricio Macri solo vino a firmar el contrato”, indicó y reprochó que “Vidal no dijo que fue el mismo Macri quien paralizó esta obra”.

“Ese espacio llegó a estar lleno de yuyos, totalmente paralizado teniendo financiamiento internacional acordado”, recordó.

Respecto a la autovía de la Ruta Nacional N°11, el funcionario explicó que “fue licitada también durante la presidencia de Fernández de Kirchner y nuevamente, paralizada por el macrismo”.

En esa línea, dijo que “lo único que vino a inaugurar Mauricio Macri, fue el tramo de Tatané a la Cruz del Norte, que fue terminado a medias con un contrato muy pequeño”.

“En cuatro años de su gobierno, no tuvimos licitaciones importantes de ninguna obra, ni eléctricas, ni viales, ni de infraestructura de ningún ámbito”, expresó contundente.

En cuanto el Centro Ambiental de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) recientemente inaugurad, señaló que, en principio, contemplaba, también, una planta en Las Lomitas y otra en Pirané.

En ese orden, argumentó que “el ex ministro macrista Sergio Bergman, sacó del proyecto esas dos localidades del interior y ésta, continuó a un ritmo muy lento”.

Volviendo a la legisladora porteña, Ibáñez enfatizó en que “cuando viene alguien de Buenos Aires que desconoce totalmente la realidad de nuestra provincia, está claro que le informan mal desde acá o mienten”.

“Buscan réditos electorales, quieren hacer creer a la gente que el modelo está agotado, diciendo cualquier argumento que les permita llevar agua a su molino para las elecciones del año próximo”, reflexionó.

Parola y Caffa se sumaron al repudio

En ese contexto, la diputada nacional justicialista, Graciela Parola, manifestó que María Eugenia Vidal ha dejado la provincia de Buenos Aires en condiciones deplorables, afirmando que “se ha burlado de un pueblo con esa visión errónea, como ya nos tiene acostumbrado el macrismo, basados en la mentira permanente y el engaño a la gente”.

También mencionó cuando el ex presidente Mauricio Macri vino a habilitar el tramo de la Autovía y un puente peatonal “que no estaba terminado completamente”, expresando que “esas cosas no debemos olvidar”.

“Ofende de sobremanera la inteligencia de los formoseños, porque quiere tomarnos de tontos”, remarcó al referirse a los dichos de Vidal sobre la Planta de Agua Potable de Clorinda neutralizada durante el gobierno que ella acompañaba.

“Todos los diputados de la oposición fueron cómplices, porque permitieron que se atrase el gasoducto, que se frene el acueducto, y otras obras, entre esas la Autovía”, cerró.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, ingeniero Javier Caffa, a modo de reproche, nombró otras obras fundamentales para la provincia que fueron detenidas por Mauricio Macri, al no incluirlas dentro del Plan Vial previsto para la Argentina.

El viaducto de la Avenida Néstor Kirchner, la autovía y duplicación de calzada entre la rotonda de la Virgen del Carmen y Namqom, que “hoy se está construyendo”, son algunas de ellas.

Además, la Ruta Provincial N°23 entre Palo Santo y General Belgrano y la RP N°9 entre Bañadero y Subteniente Perín”.

“Todas las obras son gestionadas por el gobernador Gildo Insfrán”, sentenció Caffa.