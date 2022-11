Con una masiva presencia Matilda Blanco realizó una masterclas a mujeres emprendedoras

El evento, organizado por el área de Acción Social de la Municipalidad, tuvo como disertante a la reconocida consultora de moda, Matilda Blanco, con el objetivo de brindar herramientas para potenciar emprendimientos y proyectos creativos.

Durante la noche del miércoles y a salón lleno, Matilda Blanco se lució dando una clase magistral sobre “Mujeres Emprendedoras”, desplegando su conocimiento experto sobre ciertos tips a tener en cuenta al momento de emprender, construir la imagen de marca y establecer vínculos comerciales.

Matilda cautivó a las presentes desarrollando los concejos principales a la hora de emprender “es el ABC para las mujeres emprendedoras, no importa en qué instancias del emprendimiento estén. Es algo que me gusta mucho hacer porque es un poco como sentar las bases, son los concejos principales y sobre todo motivación para la mujer emprendedora, que tanto cuesta a veces porque uno emprende a cualquier edad, no hay una edad definida para emprender”.

Durante las casi tres horas que duró el encuentro en el salón de eventos Alesa, más de 500 mujeres aprendieron conceptos y herramientas claves para potenciar sus emprendimientos y sobresalir en un entorno competitivo y cambiante, en el que “la mujer ha pasado por mucho y es cabeza de familia y hay que ayudarla con su creatividad, para que ponga eso de manifiesto sin miedo y pueda tener su propia empresa”.

En un pasaje de su exposición, puso atención en el momento de invertir y recomendó “para no meter la pata y gastar de más hay que estar atentos al contexto, pero el emprendedor emprende, no importa el espacio, mientras esté entrenado, preparado y tenga la fuerza para hacerlo”.

Llegando al cierre de la disertación hubo ida y vuelta con las participantes, donde Matilda escuchó preguntas e intercambió experiencias y consejos sobre cómo asociarse, remarcando que “unir fuerzas siempre es bueno, pero teniendo en cuenta qué quiere el otro, no podemos ser socios de alguien que no tiene claro el concepto como lo tenemos nosotros”..

Y, en este sentido, concluyó “asociarse sería maravilloso, de Formosa para el mundo”.