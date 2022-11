Con emotivos encuentros, se desarrolló la sexta fecha del Torneo de Fútbol Comunitario

Con el desarrollo de entretenidos encuentros disputados en diferentes barrios en la jornada del domingo, tuvo lugar la sexta fecha del Torneo Comunitario Oficial de Fútbol “Copa Formosa tu Ciudad”, que con gran suceso organiza la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina, a través de su Dirección de Deportes.-

Una mañana a pleno sol ideal para la práctica de actividades al aire libre fue el marco para una jornada a todo futbol. En el partido que despertó enorme expectativa se enfrentaron los rivales del barrio Villa Lourdes: Atlético y los Leones. Tras intensos noventa minutos, de desarrollo cambiante que mantuvo el interés de los aficionados presentes, Los Leones se alzaron con un trabajado triunfo por la mínima diferencia.

En otro cotejo correspondiente a las Zona II, disputada en cancha del Bajo San Juan, El Ciclón y Atlético Santa Rosa se dividieron los puntos al empatar 3 a 3.

En cancha de Montaraces, en tanto, se programaron los duelos correspondientes a la zona III. Allí, San Andrés y Defensores de Caacupé empataron en un tanto por bando, en un encuentro que a pesar del flaco marcador fue intenso, con muchas emociones.

Estos fueron los resultados registrados: El Ciclón 3 – Atlético Santa Rosa 3, Bajo San Juan 0 – Deportivo Cristal 0, 18 de Agosto 0 – Sportivo VDA 2, San Andes 1 – Defensores de Caacupé 1, Atlético Villa Lourdes 0 – Los Leones de Villa Lourdes 1, 4 de Marzo 2 – Unión (C5) 5, Divino Niño 1 – 8 de Octubre 3.

Hockey infantil

Desde el área comunal, además, informaron que durante la jornada del domingo, el equipo municipal de hockey infantil participó en el 1° Torneo Aniversario del Club Mainunby, en las categorías sub 6, sub 7 y sub 8.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Centro Vocacional San José, y contó, además del equipo anfitrión, con la participación de Hymcaya, Las Fénix, San Martín, PHC y Cracks Hockey.

Las integrantes del equipo municipal disfrutaron de una jornada completa de actividades y estrenaron indumentaria.