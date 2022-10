Remarcan importancia de las vacunas contra el sarampión, rubéola, paperas y polio

El médico infectólogo Julián Bibolini habló sobre la campaña de vacunación contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis en todo el territorio provincial.

Cabe recordar que está destinada a niños de 13 meses a cuatro años y que se extiende hasta el 13 de noviembre.

Al respecto, el profesional indicó a AGENFOR que en porcentaje de vacunación “estamos superando el 25%”, pero aclaró que “sigue siendo baja, por eso tenemos como objetivo llegar a más del 95%”.

Explicó que “no es la primera vez que se hace esta campaña, sino que se realiza cada cinco o diez años, y se da porque no logramos el 100% de la cobertura, siempre estamos entre 95 y 98%, lo que significa que alrededor de 2 o 5% de personas no reciben las dosis, poniendo así en riesgo a la introducción de las infecciones y por ende a la posibilidad de un brote”.

Además, sumó que “estas vacunas en particular no siempre son 100% efectivas, lo que hace que exista un porcentaje pequeño que no tuvo la respuesta necesaria inmunológica”.

“La población debe saber que estas cuatro infecciones virales pueden causar enfermedades graves, entre eso la muerte, como así también secuelas complejas”, advirtió.

Por último, hizo hincapié en que “actualmente en el país, ninguna de estas enfermedades es endémica, es decir, no está circulando, pero sí en algunos países limítrofes como Brasil, donde circula el sarampión, al igual en las zonas cercanas a Qatar, en el que se desarrollará el Mundial y hay registro de poliomielitis”.

Finalmente, recordó que en todos los centros de salud se encuentran a disposición las dosis de vacunas.