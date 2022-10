“Neme miente en Buenos Aires a periodistas porteños que no conocen Formosa”

El miércoles en un canal de Tv porteño la legisladora por la oposición, Gabriela Neme, deslizó algunos datos que se tradujeron en denuncias mediáticas hacia el Gobierno de la Provincia de Formosa.

Al ser consultado, el economista Adrián Muracciole manifestó que “la diputada faltó a la verdad y en lo que no mintió, habló con mucha ignorancia. Lo que ocurre es que emitir opiniones sobre lo que el resto desconoce, es muy fácil”.

Por ejemplo, respecto a la cantidad de empleados públicos de Formosa, Muracciole manifestó que dicha información es de público conocimiento, se encuentra en los presupuestos provinciales que ella como diputada debería conocer.

“De ninguna manera el 70% de los trabajadores formoseños lo hace en el Estado, decir eso es mentir. Del total de trabajadores asalariados de la provincia, el 33,6% lo hace en el sector público y el 66,4% lo hace en el sector privado” y aclaró que “de ese 33,6% de empleados públicos, el 50% son docentes y casi el 30% restante es personal de salud o de seguridad” explicó.

Asimismo, señaló “No conforme a los anteriormente dicho, la legisladora fue más allá, y aseguró que el salario promedio del empleado público es de $60.000. Dato que puede descartarse fácilmente al hablar con cualquier trabajador o trabajadora estatal ya que el salario mínimo de octubre es de $73.600 y aumentará a $80.960 en noviembre”.

En otra de sus declaraciones Neme sostuvo que es falso el incremento del 80% que otorgó el Gobernador Gildo Insfrán, “aquí la diputada demuestra su ignorancia supina sobre matemática” afirmó el docente universitario y explicó que “hay 3 formas de calcular el aumento acumulado anual. La primera es sumando los porcentajes de incremento respecto a un mismo mes que se considera periodo base. Es decir, el 50% de aumento inicial, más el 20% anunciado en septiembre, más el 10% del último anuncio; todos respecto al mismo periodo base que es el mes de febrero. En ese caso, lo que corresponde es sumar porcentajes”.

Continuó su explicación comentando que “la segunda manera de calcular un incremento es haciendo una simple división entre el haber que se cobrará en noviembre con respecto al de febrero, restarle 1 y multiplicar por 100. Por último, el tercer método consiste en calcular los aumentos no sobre un periodo base, sino respecto al mes anterior. En ese caso, como las bases son distintas es un error grosero sumar los porcentajes ya que lo que corresponde es multiplicarlos, porque funciona como el interés compuesto. Cualquiera de los tres métodos daría un 80% de incremento acumulado anual y, en el caso del salario mínimo y la jubilación mínima un 99,9%.”

El economista lamentó que “una diputada electa no tenga la responsabilidad política y personal de informarse antes de mediatizar mentiras como verdades. La tergiversación intencional de una representante del pueblo, que debe votar leyes que afectan a políticas públicas, no puede quedar impune. Si obró con maldad, estamos ante una representante que vota con malicia y si habla ignorando el tema es aún peor, porque no se puede legislar sin entender lo que se vota”.

Respecto a las expresiones de la opositora sobre una provincia pujante hace 30 años, Muracciole recordó “hace 30 años el pavimento llegaba a Las Lomitas, en el 30% del territorio no había red de agua, el 35% no poseía energía eléctrica, existía un solo hospital en el Distrito Sanitario 1 y el resto del oeste no contaba siquiera con salas de primeros auxilios. Hoy, después de la construcción de 13.000 km de líneas eléctricas, 1.443 escuelas, 41 hospitales y 170 centros de salud, 1.635 kilómetros de cañerías y un incremento del 571% en la producción de agua potable, todo el territorio tiene energía eléctrica 24 hs, agua potable por red, escuelas de todos los niveles a metros de cada hogar y centros de salud en todas las comunidades”.

Lamentó el docente universitario que la oposición recuerde como algo positivo los tiempos en los que casi la mitad de la población vivía sin acceso a la red eléctrica y la red de agua, sin médicos, sin hospitales en condiciones; momentos en los que a él y la trabajadora pública, el Estado les debía 3 o 4 meses de sueldo y el aguinaldo de todo un año. “Es verdaderamente triste que la diputada resalte como bueno, aquellos tiempos donde la provincia, endeudada y embargada, no podía siguiera pagar sueldos, mucho menos hacer obra pública. Es triste porque refleja su plan de gobierno, que es llevarnos nuevamente a ese pasado de atraso, oscuridad y resignación. Nosotros no solo sabemos dónde vamos, sino donde no queremos volver nunca más”.

Consultado sobre si existen datos para comprobar sus manifestaciones, Muracciole sostuvo que existen, que son de distintas fuentes y que todas ellas son públicas. “cualquier persona que quiera comprobar por sí misma los datos a través de estas fuentes, rápidamente observaría que la cantidad de empresas ha crecido más del 50% durante la gestión del Dr. Insfrán, y el empleo privado registrado se ha más que duplicado con el Modelo Formoseño” explicó.