Insfrán: “Formosa tiene el mejor sistema de salud público del país”

En el marco de una nueva edición del Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT), que se desarrolló en la EPEP N°82 del barrio Villa Hermosa este sábado por la mañana, el gobernador de la provincia Gildo Insfrán, ofició como orador principal y puso en valor las atenciones brindadas en la jornada como también el trabajo realizado durante toda la semana en dicho ejido urbano.

Al mismo tiempo, respondió a los discursos falaces y malintencionados que intentaron instalar algunos referentes de la oposición sobre el sistema de salud pública provincial.

Al tomar la palabra, se dirigió a las personas que hablaron antes que él y dijo que, “después de escuchar a todas y todos, me siento sumamente orgulloso de ustedes, porque quiere decir que hemos sembrado en tierra fértil”.

“Primero quiero agradecerle a Mónica (Argüello, directora de la EPEP 82), por su férrea defensa a los docentes, porque es cierto, podemos tener escuelas lindas, podemos tener todo el equipamiento necesario, pero sin los docentes no podemos tener lo más importante de una educación, que es la calidad educativa”, sostuvo.

Y agregó: “Porque ahí formamos los valores de los chicos y las chicas que van a ser después los que nos van a conducir a este bendito pueblo de Formosa”.

En ese sentido, el primer mandatario manifestó que todos los formoseños “debemos estar orgullosos de dos cosas: la educación publica y la salud pública del Modelo Formoseño”.

También, mencionó la situación de salud que atraviesa el legislador José Mayans y manifestó: “Yo escuché por ahí, con la desgracia de estar enfermo nuestro senador nacional y que tuvimos que trasladarlo a la CABA, a algunos decir que siempre hablamos del sistema de salud de Larreta y tuvimos que llevarlo ahí".

Y aclaró: “Quiero decirles que se equivocan, yo no conozco el sistema de salud de Larreta, el senador Mayans se fue a un hospital privado, no público de la CABA”.

Asimismo, Insfrán ratificó que “quiero dejar esto en claro” porque “dijeron que yo miento y yo no miento”, ya que “Formosa tiene el mejor sistema de salud pública del país”.

En otro orden, agradeció a todos los organismos y equipos que hicieron posible la realización del operativo en el barrio Villa Hermosa y destacó que los servicios brindados también “llegan a otros barrios”, por lo que consideró: “Esto es la solidaridad, el espíritu que tiene este proyecto”.

“Y aprovecho para saludarlos y agradecerles a todos, porque Mónica dijo que nos olvidamos a veces del que hace el trabajo en la semana y tiene razón, porque como venimos los sábados nos acordamos de los que están hoy, pero otros empezaron hace una semana, para todos muchas gracias”, expresó.

Además, el gobernador habló sobre la obra de la piscina climatizada que se está construyendo en zonas aledañas a la escuela que ofició como sede del OPNGT y anticipó que “vamos a inaugurar dentro de poco”, al igual que el edificio para el Instituto Superior de Formación Docente en Educación Física, “que prometimos aquí hace mucho tiempo”.

“Pero hay una deuda muy grande, que por falta de terreno no podemos cumplir, que es la cancha del club 1ro de Mayo, busquen un lugar, avísenme y vamos a hacer, no hay problema”, aseguró.

Y explicó que “no podemos darle al club el polideportivo” porque el terreno donde está “fue donado con cargo por una familia” y no puede modificarse.

“Les aclaro por qué, porque no hubiésemos tenido inconvenientes, pero esa donación fue hecha con cargo, por lo tanto, es imposible darle otro destino; yo no puedo explicar mucho jurídicamente, pero los abogados que me asesoran saben cómo es esta cuestión, y no podemos resolver”, profundizó.

Por último, Insfrán saludó a las madres en su día, pero también a todas las mujeres formoseñas, porque para él “todas tienen la virtud que le da la naturaleza de ser madre, por lo tanto, llevan ese instinto materno, aunque no hayan tenido hijos”.

“Pero estamos aquellos que ya no tenemos a nuestra madre aquí, entonces yo quiero decirles que, en un rincón del alma, donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe, no tiene fe, armé para mi madre, con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín”, concluyó emocionado.