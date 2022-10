Gildo Insfrán: “No pueden aceptar que los formoseños brillemos en el horizonte nacional”

El Gobernador manifestó su preocupación por la inflación que hace “escurrir de las manos” el salario de los trabajadores.

Al hablar durante el operativo integral Por Nuestra Gente Todo, el gobernador Gildo Insfrán agradeció las diferentes muestras de apoyo hacia su persona ante una posible candidatura para el año 2023, aunque aclaró que “personalmente no me preocupa”.

“Me preocupa que llega fin de mes y hay formoseños, argentinos, que ven escurrir el valor de sus salarios por este mal que nos queja, que se llama inflación” señaló el primer mandatario, durante el acto celebrado en el polideportivo de la EPEP N°496 del barrio Parque Urbano.

Insistió que su preocupación es buscar las formas de que el salario del trabajador “cada vez pueda tener mayor poder adquisitivo” y señaló que en cambio hay otros que visitan a supuestos próceres de la Capital Federal.

En este punto aclaró no tener ningún interés en compartir nada con estos “supuestos próceres” a quien puede catalogarse de “cipayos que no quieren a Formosa”.

Consideró que estas personas “no pueden aceptar que los formoseños brillemos en el horizonte nacional. Formosa brilla porque lo mejor que tenemos es el pueblo formoseño” enfatizó el primer mandatario.

En el inicio de su discurso, el primer mandatario aclaró que el único título que posee es el de servidor público y se mostró conmovido por las palabras que dirigió a los presentes la vecina Irma Martínez, quien dio un testimonio sobre el cáncer de mama y cómo fue atendida por los equipos de salud de la red pública.

Fue aquí que consideró que solamente las personas que sufren este padecimiento y sus familiares y amigos valoran en su justa dimensión la importancia de tener en Formosa u Centro de Medicina Nuclear, que aunque no fue inaugurado oficialmente, ya presta un invalorable servicio.

Seguidamente recordó el nacimiento del peronismo el 17 de Octubre de 1945, pero también del antiperonismo. “Cuando finalizaba esa concentración y la gente se estaba yendo, un francotirador desde la terraza del diario Crítica mata a Darwin Passaponti, un chico de 17 años, que era el presidente del Centro Nacionalista argentino en ese momento, fue el primer mártir peronista” relató.

Y añadió que “nacimos ya con esa impronta del odio, pero no del pueblo, sino de esa minoría privilegiada, porque la mayoría no odia, odian las minorías porque ellos son los que pierden derechos cuando existen gobiernos populares y nacionales”.

Insfrán agradeció especialmente las distintas expresiones de apoyo ante una posible candidatura en el año 2023 formuladas durante el acto por distintas personas, aunque aclaró que no radica allí su actual preocupación, sino en la inflación.

“No me interesan las candidaturas, ustedes van a elegir después, eso no me preocupa, porque hay una comunidad organizada, agradecida y esclarecida, el trasvasamiento generacional en Formosa está asegurado, quédense tranquilos” explicó.

Obras

El primer mandatario provincial puso de relieve las obras de infraestructura que están en marcha en esa parte de la ciudad, y les señaló a los vecinos que se hará próximamente una obra hidráulica necesaria para terminar con el problema de agua tras las lluvias en la esquina de Avenida Kirchner y Avenida 28 de Junio.

Anunció además la pavimentación de la calle Arenales desde la Juan Manuel de Rosas hasta la avenida Cabral.