Este sábado se realizará la segunda edición de la maratón homenaje “Alfredo Pichino”

La maratón, organizada por la Dirección de Discapacidad, dependiente de Acción Social tendrá lugar este Sábado 29 de Octubre y llevará el nombre de “Prohibido Rendirse”; la misma se desarrollará desde las 17.00hs partiendo de la plaza San Martín y culminando el recorrido frente al Palacio de Intendencia con la entrega de credenciales.

“Para inscribirse a la maratón pueden acercarse a Pringles y Rivadavia por la mañana de 07.30 a 12.30hs y, por la tarde de 16.00 a 20.30hs o también comunicándose al número 3704324455, cabe aclarar que todo es absolutamente gratuito y abierto a todo púbico”, informó la Lic. Magdalena Idoyaga, Directora de Discapacidad.

Si bien no es la única actividad realizada en el marco del “mes de la inclusión”, se trata de darle un cierre a la altura de lo que se ha venido haciendo y de la temática que se resguarda, explicó la funcionaria: “Nos queda lo más importante para nosotros que es el cierre del mes de la inclusión, un mes muy movido realmente y tendrá su broche de oro con una maratón participativa en homenaje a Alfredo Pichino. La Maratón tiene como eslogan ‘prohibido rendirse’”.

Respecto al homenajeado, Idoyaga recordó que “Alfredo Pichino fue el primer empleado municipal que fue contratado con una discapacidad. Él trabajó muchísimo por incorporar y naturalizar el deporte inclusivo y también por los derechos de las personas con discapacidad en general”.

“En el momento en que él nos deja, nosotros quedamos con el compromiso de poder continuar su labor y es por eso que ya estamos próximos a realizar esta maratón que ya tiene más de 290 inscriptos”.

“No se trata de una maratón competitiva sino más bien participativa, es simbólica y que, de alguna manera, implica expresar `yo me subo a este tren, yo me sumo a esta causa` de apoyar a la inclusión o de apoyar a la convivencia por lo cual están invitados todos los vecinos y visitantes, no solo las personas con discapacidad y sus familiares. Esperamos gente solidaria que no tenga mucho vínculo con la temática pero que apuesta a la inclusión”, agregó Magdalena mostrándose muy positiva con la iniciativa.

La primera edición fue de 800 metros, en la Calle Zambrini del paseo ferroviario, pero este año el circuito será desde la plaza San Martín hasta el Mástil Municipal y, desde ahí hasta el Palacio de Intendencia. Por tanto, esta vez la ruta diseñada para la maratón se extiende a 1km en total.

La idea es que corramos todos por la inclusión, pero una inclusión real y es por ello que invitamos a todas las personas a que se inscriban. Nos vamos a reunir en la plaza San Martín y ahí se van a repartir las camisetas, va a haber un estand saludable en el que se va a estar repartiendo frutas y al llegar al Palacio de Intendencia se va a entregar una credencial con un mensaje.