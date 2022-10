Agencia Nacional de Seguridad Vial presentó en Formosa Estudio observacional de motocicletas

En el marco del programa “Casco Siempre” que impulsa la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Formosa, se realizó en la mañana de este jueves la presentación de un estudio observacional de comportamiento de motocicletas en la ciudad a cargo del responsable del área de Seguridad de Motocicletas, Yuyo Rubino, junto a la directora de Investigación Accidentológica, Jésica Azar.

La presentación se hizo en modalidad híbrida, virtual en el caso de Azar y en forma presencial a cargo de Rubino.

“Formosa es la segunda ciudad en la que estamos trabajando este plan que incluye varias actividades, capacitación del personal del centro de emisión de licencias; capacitaciones a agentes de tránsito y además hemos realizado un estudio observacional de comportamiento de moticicletas en general que es lo que se presenta en esta jornada”, explicó Rubino.

Además, el funcionario de la ANSV, hizo hincapié en una serie de problemáticas que tiene este medio de movilidad en particular y las políticas públicas que se están implementando para enfrentarla. Indicó que la comunidad “está acostumbrada a pensar que los motociclistas manejan mal, los culpan de todo y nosotros sabemos que la problemática es mucho más compleja, no es un tema de actitud de quien conduce una moto, sino que existen temas de fondo, como por ejemplo la legislación que está atrasada, la infraestructura no es suficiente y la capacitación ha sido pobre, es por eso que estamos impulsando una política más amplia”, resaltó.





Clínica de motos

Dando continuidad al Plan de Seguridad, durante la jornada del jueves, en el playón municipal, personal del área de Seguridad de Motocicletas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial desarrolló una “Clínica de Conducción Segura de Motociclistas”, la cual en esta oportunidad estuvo destinada a motomandados.

Al respecto, el subsecretario de Transporte y Emergencia de la comuna capitalina, José Olmedo, manifestó: “Esta clínica de conducción segura comenzó con la capacitación a los recursos humanos propios, es decir, nuestros compañeros municipales que tienen la ardua tarea de llevar adelante el control de tránsito. En ese aspecto, durante los días martes y miércoles los inspectores de la Escuela de Conductores del Municipio realizaron cursos teóricos y prácticos, y también se capacitaron los agentes de tránsito, y todos ellos recibieron con mucha alegría esta clínica”.

Seguidamente, el funcionario precisó que inscribieron a 200 motomandados para realizar las cuatro clínicas -50 conductores en cada una de ellas-, a fin de enseñar a los motociclistas sobre cuál es la mejor manera de conducir la motocicleta, respetando las señales de tránsito. Asimismo, remarcó que las capacitaciones continuarán este viernes, por la mañana y culminarán por la tarde.

Para concluir, Olmedo informó que una vez finalizado los cursos, se hará entrega de un casco homologado y un chaleco de alta visibilidad a los motociclistas.