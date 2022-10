El Estado provincial no incumple obligaciones con los beneficiarios de viviendas sociales

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que el Concejal Gerardo Piñeiro “falta a la verdad, por desconocimiento o por mala fe, denunciando que el Estado Provincial se desentiende de sus obligaciones al no entregar títulos a las personas que habitan las 1000 unidades habitacionales del Barrio Virgen de Guadalupe”. El Ombudsman Provincial, recordó que dicho barrio se planificó para 1000 departamentos en propiedad horizontal, en principio. Pero omite o desconoce Piñero, que en el año 1983 cuando sufrimos una de las peores inundaciones de nuestra historia, el otrora Comando de Emergencia ordenó la construcción y adjudicación de 404 departamentos más, que se construyeron, en los espacios verdes, recreativos o en esquinas, ante la situación que debía enfrentarse. En los hechos, tan solo un 20 o 30 % de los ocupantes constituyen los beneficiarios genuinos de cada departamento, con lo cual el 80 % de las unidades se encontraban en situación irregular, esto es ocupadas por personas no autorizadas por el IPV. De allí, es que se desplegaron múltiples actividades para terminar la Mensura del Barrio y someterlo al Régimen de Propiedad Horizontal, con la división jurídica de las torres, determinándose, lugares privados y los sitios comunes para los vecinos. El Barrio Guadalupe, a pesar de su antigüedad, el número de personas o beneficiarios que ha cancelado el pago de su vivienda es “insignificante”. Las cuotas a pagar son de unos $ 300 y para quienes entraron en mora por diversos motivos o dejaron de pagar se ha realizado una actualización que ronda los $ 2500. Es aquí, donde Piñeiro, se calla maliciosamente exigiendo títulos de propiedad, para vecinos que no han cancelado sus deudas. En la actualidad con el Programa Guadalupe Florece, se han construido, nuevas conexiones cloacales, pluviales, con maquinarias especiales, se ha instalado nuevos sistemas de iluminación y ventilación de todos los departamentos y se continúa trabajando, en la construcción de nuevas escaleras y otras mejoras esenciales, que redundarán en beneficio de los adjudicatarios. Por ello Gialluca, dijo que Piñeiro se acuerda de los artículos de la Ley Fonavi o de la 24.464, parcialmente, y nada dice de lo que establecen los arts. 19, 20 ,21 de la normativa vigente y de esta manera “saca de contexto la realidad y termina confundiendo a los vecinos”, pues en estos casos, deben terminar de pagar las cuotas adeudadas; en otros barrios existen hipotecas en garantías y a pesar de ser montos muy bajos los que se deben enfrentar, no se hace. De esto Gialluca infiere, que Piñeiro está buscando “que el Estado Provincial, salga a intimar vecinos o ejecutar deudas, en un contexto social y económico muy difícil y que el Concejal parece no tener en cuenta o desconocer”. Por ello concluyó, en que no se debe “asesorar incorrectamente a los vecinos, pues eso origina zozobras y no está bien” , lo invitamos entonces a que se acerque a nuestras oficinas y le vamos a proporcionar todos los antecedentes que no posee e inclusive le recordó que en Formosa, es la única provincia del País, donde el Estado Provincial, no cobra por escriturar las viviendas realizadas con fondos del FONAVI y ejemplificó que el INVICO en Corrientes, si cobra por escriturar este tipo de viviendas, sumas superiores a los 10 mil pesos y donde también, se han actualizado las cuotas mensuales por inflación y hoy la gente, se enfrenta con montos superiores a los $ 4000 , que les origina graves problemas económicos y sociales.