Bay: “Somos la primera provincia del país en someter a revisión su Ley de Ordenamiento por segunda vez”

El funcionario provincial contestó a la Fundación Greenpeace, que presentó una carta al gobernador frente al proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

El Subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental Hugo Bay recordó que la provincia se encuentra en pleno proceso de revisión de su Ley de Ordenamiento Territorial, dando cumplimiento a la legislación nacional.

En diálogo con Agenfor señaló que será de forma participativa, mediante ocho talleres de los que participará la comunidad interesada en el tema, teniendo como actores principales en esta primera etapa a los productores.

“Lamento que esta entidad que es una ONG internacional plantee cuestiones que son contradictorias. Por un lado, plantearon que a pesar de la Ley de Bosques se sigue desmontando, cuando en realidad deberían haber dicho que esa no ley no está para que no haya desmontes, sino para ordenar y regular la manera en que se hace” consideró el funcionario provincial.

Agregó que “La nota que presentaron pide que sancionemos los desmontes ilegales, al decir esto, están reconociendo que hay desmontes legales, que es justamente la función de la Ley de Bosques. Incurren en cuestiones que tienen una finalidad efectista, pero en el plano de la realidad, las cosas se solucionan de la manera que el gobierno de Formosa encara la cuestión, de cara a la gente, escuchándola, viendo los legítimos intereses que hay en el tema”.

Dijo Bay que se trata de “ataques mediáticos” y señaló que “Me duele que Greenpeace no reconozca que somos la primera provincia en el país que está sometiendo a una segunda revisión a su ley, la primera revisión la hicieron solamente tres provincias entre ellas Formosa”.

Insistió en señalar que “En la provincia de Formosa somos acreedores ambientales, el mundo tiene que estar agradecido con Formosa como preservó sus bosques nativos. Al problema del cambio climático lo han producido las potencias, ese mundo desarrollado que nos quiere enseñar cosas, que hicieron mal ellos mismos” enfatizó.