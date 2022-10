Afirman que los proveedores remarcaron los precios antes del lanzamiento del programa Ahora 30

Gialluca sugirió a los consumidores ingresar al link https://www.argentina.gob.ar/economia/comercio/ahora12/ahora-30, donde se pueden encontrar los lugares que tienen esta financiación y los 272 productos ofrecidos, debiendo tenerse en cuenta que esta medida regirá hasta el próximo 22 de diciembre o hasta superar los 100 mil millones en compras de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial-

El Presidente de la Cámara de Electrodomésticos Luis Méndez denunció que antes del lanzamiento del plan hubo ajuste en los montos de los productos que iban a poder adquirirse bajo el mismo. Confirmó que los proveedores aumentaron los precios de los productos contemplados dentro del programa que lanzó el Gobierno: Ahora 30. Además, advirtió que existe preocupación entre sus asociados por lo que pueda suceder al final del programa: “Más que miedo al stock, miedo a la reposición, no saber a cuánto vamos a reponer los productos que hoy están establecidos con un precio máximo”. En cuanto a si los precios aumentaron justo antes de la entrada en vigor del programa, el empresario contestó, que la mayoría de los productos han sido incrementados por los proveedores porque obviamente ellos también se tienen que cubrir por esos días que no van a poder tocar el precio de esos productos. Es por ello que, el Organismo de la Constitución Provincial, llevó adelante un relevamiento en las diferentes casas comerciales adheridas al Programa Ahora 30 en nuestra Ciudad, pudiendo determinarse que las mismas ofrecen a los consumidores las opciones de: * Pagar al contado y otras la de * abonar en 3 y 6 cuotas sin intereses, * por último, aceptan también pagos con tarjetas bancarizadas, esto es las otorgadas por diversas entidades bancarias, pero no Tarjeta Naranja. En los casos que los consumidores decidan abonar su compra con tarjetas de crédito, todos los productos tienen un interés del 48% sobre su valor y también deberán tener en cuenta los intereses de aproximadamente un 120% que se les aplicará por el pago con este medio de compra. Las mayores consultas de la gente, se centran en celulares, equipos de aire acondicionado, heladeras, lavarropas y por último televisores, todos estos productos son de producción nacional y sus precios deberán mantenerse fijo mientras dure el Programa. Otro dato que se debe tener en cuenta, es la inflación que se espera de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central, en este sentido, en los próximos 12 meses se calcula que habrá un 94,1% de inflación, y otro 72,2% para los siguientes 12 meses. Añadió Gialluca que, el mayor inconveniente que se presenta en la práctica, “son los límites de las tarjetas de crédito, ya que las compras son de hasta 200 mil pesos y es muy posible que algunos bancos no autoricen algunas operaciones cuando el interesado pida extender el límite de los plásticos”, no obstante, agregó que esta iniciativa es beneficiosa, pero sugirió a todos los consumidores tener en cuenta las diversas opciones de pagos, pues los intereses que aplican las tarjetas de crédito, son muy altos actualmente.