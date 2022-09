Usuarios no inscriptos en la segmentación tarifaria serán considerados de altos ingresos

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, de acuerdo a la Resolución Nº 661/22 firmada por la Secretaria de Energía de Nación Flavia Royón, mediante la cual se precisó los alcances de la Resolución Nº 467/22 que reglamentó el tratamiento que deben recibir los usuarios de niveles más bajos, en el marco de la segmentación de subsidios para la energía eléctrica, “que aquellos usuarios que no se inscribieron en el registro de subsidios para los servicios de energía eléctrica, se les facturará como usuarios de ingresos altos”, es decir, se les quitará el total de la asistencia estatal, estimándose que lo pagarán un 30% del total de los usuarios a nivel país. De esta manera, aquellos servicios que no hayan sido identificados como pertenecientes a beneficiarias/os de Nivel 2 o Nivel 3 en el padrón informado al ENRE o ENARGAS, a los entes reguladores, a las autoridades provinciales y/o a las empresas prestadoras de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y gas natural por red, deben recibir el tratamiento correspondiente a usuarias/os residenciales de mayores ingresos (Nivel 1). El Ombudsman Provincial, recordó que, en la configuración oficial, en el “Nivel 1” estaban los hogares de alto poder adquisitivo (ingresos por arriba de los $ 390.000 mensuales) que no necesitan auxilio para pagar las boletas, según el Gobierno Nacional. En el Nivel 2, fueron incluidas las personas de ingresos bajos. Son alrededor de 6,5 millones de inscriptos y no tendrán aumentos. En este grupo se incluyó a quienes reciben la tarifa social. En tanto, los hogares de ingreso medios forman parte del Nivel 3. Son 2,5 millones que mantendrán el subsidio y solo pagarán una tarifa más alta en caso de superar el tope de consumo de 400 kwh mensual, en el caso de la energía eléctrica o de 550 kwh para el caso de la Provincia de Formosa y otras, por ahora. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional, determinó que los usuarios de ingresos más altos dejarán de recibir el aporte estatal en tres etapas: un 20% en septiembre y el resto en noviembre y enero. La quita completa se hará efectiva en 2023, pero el impacto de la tarifa se va a ver reflejado desde octubre. También se informó que, para el 16 de agosto del corriente año ya se contaba con 5.839.525 presentaciones de usuarios y usuarias del servicio de gas natural por red y 9.282.320 presentaciones de usuarios y usuarias del servicio público de energía eléctrica. Estiman que lo pagarán un 30% de los usuarios. Para cualquier asesoramiento o consulta sobre segmentación tarifaria, deberán los usuarios concurrir a la Sede de la Defensoría del Pueblo o contactarse a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a teléfonos 370 – 4436379 – 0800 444 1770.