Se abrió muestra de arte en primavera “Algo de mi”

Desde este miércoles 21 de septiembre, en coincidencia con el inicio de la primavera se abrió la muestra “Algo de mí”, de la artista Vila Pérez, en la sala de los intendentes del Museo Ferroviario.

La Coordinadora del Museo Ferroviario, Graciela Cuyé explicó: “se trata de una exposición de obras dirigida a celebrar la primavera, de una artista muy prestigiosa que realmente será para los que nos visitan un gusto poder disfrutar de su obra, que permanecerá durante dos semanas”

Por su parte, la artista Vilma Pérez comentó que se dedica a la pintura desde hace varios años, ya que es profesora en pintura decorativa, además de tener varios seminarios y capacitaciones en la temática.

“Respecto a mi forma de trabajar puedo decir que pinto lo que me gusta, generalmente pinto cuando el tema me dice algo y puedo decir que entre mis formatos preferidos se ubican los retratos, es lo que más me gusta porque para mí, los rostros siempre expresan y dicen algo”, comentó.

Explicó además respecto a su técnica que pinta en tonos tierra “porque son los colores con los que yo me encuentro más cómoda. Una de las características distintivas de mis cuadros tiene que ver con que siempre trato de pintar con tonos agrisados, es decir, no tan saturados”.

“Para mí pintar es un cable a tierra, puedo estar horas y horas pintando y no me canso. Soy de la idea de que cualquier persona a la que le guste pintar; se pintará más o menos pero todo el mundo puede pintar, solo hay que animarse porque yo comencé a pintar mucho antes de aprender a pintar”, concluyó.