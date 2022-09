Rodríguez: “Paoltroni se presenta como lo nuevo, pero representa lo peor de la vieja política”

El subsecretario de Producción Sustentable de la provincia, el licenciado Lucas Rodríguez, al ser consultado sobre los dichos del productor devenido en político Francisco Paoltroni, aseveró que “son opiniones de un nuevo profeta del odio”.

“Se presenta como lo nuevo, pero representa lo más reaccionario, oscuro y conservador de la vieja política -rechazó contundente-. Es decir, ha decidido asumir el mismo comportamiento histórico de nuestra oposición: defenestrar cada avance y logro que tiene el pueblo formoseño”.

Además, agregó que “el mismo da testimonio de la gran fortuna que ha podido realizar como productor agropecuario en los años que estuvo en Formosa, pero luego sostiene que aquí la producción no existe”; y se preguntó: “¿Cómo es posible entonces, si no hay posibilidades de progreso del sector privado que el haya podido crecer tanto? ¿Acaso hizo la plata de otra manera y no siendo productor como se presenta?”.

Continuó mencionando que “Paoltroni dice querer representar a los formoseños, pero desconoce absolutamente la realidad de la provincia, y al igual que el resto de los opositores, llena su ignorancia con prejuicios y mentiras”, reprobó.

En esa línea, esclareció con datos precisos que “el empleo privado en Formosa creció un 112% y la cantidad de empresas privadas creció un 41% en los últimos años. Además, solo en el último año, 2.800 formoseños han encontrado trabajo registrado en el sector privado”.

A su vez, indicó: “La participación del Estado en la economía de Formosa ha descendido más del 30% en los últimos 18 años y eso se explica únicamente por el importante crecimiento que ha tenido el sector privado, empujado por el comercio, la construcción, la agroindustria y el sector agropecuario”.

En este sentido, con relación a la producción, sostuvo Rodríguez que “entre pasturas y cultivos agrícolas, hay más de 980.000 hectáreas sembradas en el territorio provincial, lo que posibilita que se hayan duplicado las cabezas de ganado en los últimos 20 años, con mejoras sustanciales en genética. Además, los remates ganaderos han mejorado el precio de venta a los pequeños productores, que hoy ganan mucho mejor por la venta de su ganado”.

Y siguió: “En cuanto a la agricultura, el crecimiento de la superficie cultivada, con una política de diversificación, permite que hoy los paipperos abastezcan los Programas Nutrir, Soberanía Alimentaria Formoseña, las ferias francas en el interior y las de la ciudad capital”.

Por eso, enfatizó: “Son innumerables los logros del Modelo Formoseño en el sector productivo”, esto también merced a los años de trabajo “conjunto entre el sector privado y el Estado, potenciando conjuntamente todas las capacidades de los trabajadores y empresarios para hacer crecer y desarrollar nuestra provincia”.

Para lograr esto “es necesario que ese trabajo en conjunto se realice de manera ordenada y seria, porque el crecimiento siempre debe ser equitativo para todos los sectores”, ya que desde el Gobierno “queremos producción con productores, y por eso nuestro acompañamiento, sobre todo a los pequeños. Es lo que profesamos y defendemos, porque es el sentir del pueblo formoseño”, reafirmó finalmente.