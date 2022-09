Por unanimidad, la Legislatura Provincial repudió el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández

Este jueves 8, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad un proyecto de resolución de repudio y condena al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Al respecto, el diputado provincial por el Frente de Todos (FdT), el doctor Rodrigo Vera, sostuvo a AGENFOR: “El Poder Legislativo se ha expresado, repudiando el atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación, que tiene una gravedad enorme” y valoró que “todos los diputados de la provincia de Formosa lo hayan hecho”.Continuó esbozando que “es cierto que hay un sector comunitario de la oposición, tanto local como nacional, que no quiere discutir por qué se llegó a ese atentado”, reprochando que “hablan de un hecho aislado, de un loquito suelto”.Denunció que “lo que ocurrió tiene un fundamento en el odio, que se propaga de manera permanente, donde ha habido manifestaciones de un sector minoritario y violento de la oposición, con bolsas mortuorias, acciones que van alentando y generando conductas como las que hemos visto”.“Estamos convencidos de que la construcción de la paz social es una responsabilidad de todos los argentinos y sectores, desde el lugar que ocupamos cada uno, y parte de ello se construye evitando los discursos de odio, identificando quiénes lo hacen para que no logren su cometido, que es básicamente generar violencia”, esbozó categórico.Y continuó: “Por lo tanto, nosotros si queremos dar esa discusión, queremos denunciar la forma de hacer política que es agraviar, mentir y, en definitiva, quitarle la dignidad al otro, al que piensa distinto, justificando así cualquier tipo de violencia, lo cual no podemos permitir ni en la política, ni en ningún ámbito de nuestra vida comunitaria, porque las consecuencias pueden ser tremendas”, cerró.