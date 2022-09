Por el 26°aniversario del PAIPPA, el gobernador compartió con productores del oeste formoseño

También, inauguró el predio rural de Puerto Irigoyen y anunció la construcción de un nuevo edificio para la escuela del lugar.

En el mediodía de este viernes 16, el gobernador Gildo Insfrán, dejó inaugurado el predio de la Asociación de Pequeños Productores Paipperos de Puerto Cabo Irigoyen y compartió con los productores del oeste formoseño, en el marco del 26° aniversario del del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).

Del acto de inauguración, participaron también, el vicegobernador Eber Solís; el ministro de Producción y Ambiente, Alejandro García; el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco y vecinos de la zona.

Allí, el mandatario recorrió los stands de la feria, donde expusieron verduras y hortalizas producidos en la zona, demostrando así, el trabajo denodado que lleva adelante el sector agrícola para el desarrollo y crecimiento del mismo.

Además, en ese contexto, Insfrán anunció la construcción de la escuela de Puerto Irigoyen, con la misma calidad y comodidades que las otras 1443 unidades educativas inauguradas durante su gestión.

“Encontrarme con tantos amigos y amigas de otros tiempos y ver que todavía siguen con la misma fortaleza desde aquel primer día, la verdad que eso me llena el corazón, pero por sobre todas las cosas me da fuerzas para seguir como si fuera también el primer día”, sostuvo, al tomar la palabra.

Asimismo, el gobernador expuso “dos hechos fundamentales” para el crecimiento de dicha localidad: “El ramal C25 y la contienda de Paraguay y Bolivia, que es la famosa Guerra del Chaco”.

“Ahí fue cuando Puerto Irigoyen tomó un auge extraordinario, porque las mercaderías venían por el tren, primero por el río, desde Formosa venía con el C25 hasta Ingeniero Juárez y de ahí hasta acá se traía de alguna manera, en carro, o lo que sea”, recordó.

Y destacó: “Esto tomó un protagonismo extraordinario, fue un lugar muy importante y muchos de los que hoy está en Ingeniero Juárez, por ejemplo, sus primeras moneditas las hicieron aquí y me parece bien”.

A su vez, Insfrán rememoró los inicios del PAIPPA y dijo que los primeros paipperos fueron de la zona este de la provincia, al mismo tiempo que expresó: “a mí me duele cuando hay lugares en donde son minifundistas, son pequeños productores y vienen y te dicen: quiero la Sociedad Rural, pero ustedes no son de la Sociedad Rural, son paipperos”.

“Yo no estoy en contra de la Sociedad Rural, sólo que congregan otro tipo de productores, ustedes no entran y si entran, van a ser siempre cola de león; y yo prefiero no ser cola de león, sino cabeza de ratón, yo quiero que sean ustedes cabeza de ratón, pero saben que todos juntos nos podemos convertir en leones”, graficó.

Y ratificó: “Esa es la comunidad organizada que nosotros venimos pidiendo a lo largo y a lo ancho de la provincia; y ustedes hoy se pueden sentar a hablar con cualquier productor de toda la provincia, de igual a igual”.

Por último, el titular del Poder Ejecutivo provincial, trajo a la memoria su visita a la localidad en diciembre del 96, para inaugurar la escuela de Puerto Irigoyen y contó que este viernes “se me acercó la directora actual y me dijo: gobernador, nosotros queremos un techo azul”.

“Entonces yo le digo, quédese tranquila, le anuncio que voy a pasar a ver y van a tener la escuela de techo azul”, aseguró.

Y de este modo, anunció la construcción del nuevo edificio de la escuela de Puerto Irigoyen. Un techo azul más en su gestión de gobierno.