Noche de jazz con Oscar Giunta Supertrío! y su Apaláp! en el Teatro de la Ciudad

Uno de los más encumbrados músicos de jazz del país, el gran baterista y compositor Oscar Giunta y su trío llegan a la ciudad de Formosa para presentar material de su aclamado primer trabajo discográfico Apaláp!, grabado en New York en su último tour por USA y nominado a los Premios Gardel 2021 como Mejor álbum de Jazz. Oscar Giunta Supertrío! (OGSt!) es el proyecto como líder del artista en el que lo acompañan dos de los más destacados músicos de la Argentina: el pianista Hernán Jacinto y el contrabajista Flavio Romero.El concierto Apaláp! será el domingo 18 de septiembre, a las 21 horas en el Teatro de la Ciudad, con entrada libre y gratuita. Y al día siguiente, en el mismo lugar, de 9 a 11.30 dictará una master class de ensamble e improvisación destinada a todos los músicos, de todos los instrumentos y estilos, de todos los niveles, público y curiosos. Ambas propuestas son organizadas por el Ministerio de Cultura y Educación junto con la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa.Oscar Giunta es uno de los nombres centrales de la música popular Argentina, con una carrera de más de 35 años principalmente en la corriente de la música instrumental de orientación jazzística, aunque no de manera excluyente. Sinónimo de jazz, mendocino de nacimiento y del mundo por talento, como baterista y siempre en calidad de solista se destacó desde siempre no solamente por sus sucesivas formaciones como líder o co-líder (Quinteto Urbano, Oscar Giunta trío, cuarteto o Quinteto) sino también sus aportes a los grupos de Luis Salinas, Javier Malosetti, Rubén Rada y la totalidad de los más destacados músicos de Argentina y muchos a nivel global, tantos en conciertos, como tours y álbumes.Internacionalmente, Giunta tocó, giró y/o grabó con el Wayne Shorter Quartet, John Patitucci, Danilo Pérez, Dave Holland, Brandford Marsalis, Dave Liebman, Miguel Zenon, Philip Catherine, Johnattan Kreisberg, Eddie Daniels, Paquito De Rivera, Tomoko Ono, Billy Cobham, Lalo Schiffrin y la lista interminable sigue.También tocó bajo las batutas de los maestros Lalo Schiffrin (invitado estelar para sus conciertos de Jazz Meet The Symphony en el Estadio Luna Park de Buenos Aires), Christof Escher para el gran concierto de Paquito De Rivera junto a la filarmónica en el Teatro Colón (invitado especial) y destaca también su concierto junto a Eddie Daniels y la filarmónica del Teatro Colón, bajo la dirección de Eiji Oue.La masterclass de Oscar Giunta Supertrío! será el lunes 19 de septiembre, de 9 a 11.30 en el Teatro de la Ciudad con entrada libre y gratuita, previa inscripción online a través del link https://forms.gle/K5gmUeV65UaCL9Nd8 Tanto desde cada instrumento como del ensamble, cada uno de los músicos trabajarán conceptos del jazz y la improvisación.