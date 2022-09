Cissors, en el ciclo Suena Nuevo Origen

Cissors, la banda de hip hop fusión que no se limita a ningún estilo en particular, se presentará el 15 de septiembre en el ciclo Suena Nuevo Origen, propuesta musical que desde hace un año cambió la noche de los jueves en la ciudad.

Con un sonido que va desde el rap y el rock hasta el electro hip hop, reggae, funk, folklore, indie y alternativo, Cissors sonará en vivo desde las 22 horas en Nuevo Origen (Deán Funes 25), con un derecho de espectáculo de 450 pesos.

La banda se inició en el año 2020 con Martín Nahuel Céspedes, en guitarra; Pablo Ariel Camarichi, en batería; y en voz Damián Pistani Burgadat (Pistacho). Y actualmente se sumaron dos músicos: Juan Miguel Castellani y Matías (Bleckance).

Demostrar que no existe un género musical que no puedan hacer es lo que Cissors plantea, ya que todos sus integrantes son versátiles ante cualquier estilo musical y juntos son una propuesta novedosa puesto que cada uno de los músicos aporta su estilo particular desarrollado en los años de experiencia musical que cada uno tiene.

El ciclo

El 8 de septiembre el ciclo Suena Nuevo Origen cumplió un año ininterrumpido de presentar y ofrecer todos los jueves una noche distinta -una rato de desenchufe- para escuchar buena música en vivo picando o tomando algo.

En un año en el ciclo sonaron diversos géneros musicales de la mano de músicos y músicas de provincias del NEA argentino: (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones) y del vecino país, Paraguay, en puestas acústicas producidas profesionalmente por trabajadores de la cultura, en un proyecto ideado por el músico y productor Juan Honorio Arguelles que asocia al bar con músicos, emprendedores, técnicos, comunicadores (interrelacionando así a varios sectores de las industrias culturales) con el objetivo de abrir más espacios-escenarios para los artistas y trabajadores/as culturales y la posibilidad de generar ingresos económicos con cada presentación.

Por el ciclo pasaron, entre otras bandas, Lowcost, Yazatruá, Signals, dúo Sol Britez & Agustín Garay, Funkosa, Carri y Facucharmand, Black Dog, dúo Nico y Pato, Niños Paganos, Jazz de Frontera, 8Am, Planta Alta, Mínima, Pablo Ortiz, Fede Baldús

Resistencia Jazz Quartet (Chaco), Guayaba Hit, Chicho Fernández, La Dominguera, Mauro y Nico, Rodrigo Vera 4tet, dúo Arriazu-Ledesma, Cissors, Cin Montanaro, Giovanni y amigos, Tania Torres y German Arriazu, Muamba Jazz Bondi, Paola Bravo, Eugenia Miño, Milos, Keik, Victoria Avalos, El último trago, y Giovanni Mbaé (Paraguay).