Metas Claras: “Pasión por los dulces insectos”

Transitando los últimos meses del año surge para el estudiante aspirante y universitario el interrogante, la motivación, la preocupación, el balance y la expectativa de lo que vendrá. De acuerdo obviamente, a la decisión que ha tomado o el camino que haya elegido. Este es el ejemplo claro de la perseverancia, el ahínco y la capacitación permanente; como este profesional recientemente diplomado en una dulce especie.

Él es Jorge Martín Garavaglia Ingeniero Zootecnista, egresado y docente de nuestra casa de altos estudios. Martin nació en Formosa capital, cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Nº 19 Benjamín Zorrilla del Barrio La Paz y en el Colegio Arturo Jauretche Nº 35, respectivamente. Ingresa luego a estudiar en nuestra querida facultad de Recursos Naturales con el fin de obtener el título de INGENIERO ZOOTECNISTA. Lo logra y luego comienza a transitar su carrera como docente y su camino como apasionado de los animales. Él mismo cuenta cómo surge el interés por las ABEJAS: “Allá por el año 2016, terminaba de recibirme de ingeniero y una amiga -hoy mi colega- me propone colocar en su campo, en Mariano Boedo, colmenas. Es decir, empezar con lo que se llama “apicultura”, producir miel. Mi respuesta fue afirmativa y con muy escaso conocimiento en el área y sin consultar a los que saben, decidimos comprar nuestras primeras cuatro colmenas en la provincia del Chaco. Fue un gran error por definirlo de alguna manera. Esas abejas no estaban adaptadas a las condiciones climáticas de Formosa, eran de otro ecotipo, tenían más sangre italiana y por ende al poco tiempo, murieron. Esta es la gran diferencia con las nuestras. Porque las nuestras tienen más sangre africana, son más resistentes.”

A partir de allí el ingeniero zootecnista comenzó a investigar, preguntar, realizar cursos y comprar abejas de la zona. Detalla Garavaglia “Así es como surge mi emprendimiento Miel de Abejas La Celina que hoy cuenta con todos los productos que ofrecen las abejas y que antes no los encontrábamos en la provincia. Ellos son: Jalea Real, Propóleos, Apitoxina, miel con panal.” Continúa diciéndonos “Hoy contamos con un producto preparado por Miel de Abejas La Celina, que reúne las propiedades nutracéuticas de cuatro productos en uno. Se llama PowerFul-Bee y contiene: MIEL – PROPOLEOS- POLEN Y JALEA REAL, en proporciones ideales de cada uno y así poder conservar una consistencia óptima y agradable en boca.”

Actualmente este emprendimiento apícola maneja varias y diversas técnicas de multiplicación de abejas por eso no compran más como antes. Asegura el profesional zootecnista “igualmente, de vez en cuando continuamos atrapando enjambres.” Expresión que sin lugar a dudas denota la pasión por estos insectos que, a diferencia del resto, son extremadamente sociables, viven en colonias y se establecen en forma de enjambres. En los que se organizan en una estricta jerarquía de tres rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras.

En el año 2022 el Ingeniero Zootecnista Jorge Martin Garavaglia realizo una diplomatura en APITERAPIA dictada por la Organización Mundial de Apiterapia; La apiterapia significa “terapia con productos de las abejas”. En la entrevista efectuada, nos cuente el le motivé de su elección: “Lo que me lleva a estudiar esto es la necesidad que tienen muchas personas de usar más productos naturales en lo cotidiano que mejoren su calidad de vida tanto en lo preventivo como en lo curativo, como por ejemplo: endulzar una infusión con miel y no con azúcar, (la miel es más sana), consumir propóleos para el dolor de garganta o elevar las defensas, usar apitoxina para los dolores crónicos o articulares como artritis, artrosis, darse un shock de energía a través del polen rico en aminoácidos esenciales (es decir que el cuerpo no los genera y deben incluirse con la dieta) además de contener antioxidantes que retrasan el envejecimiento de las células y las previenen de daños.”

Martin también nos confesó: “En lo personal, me gusta ofrecer un buen servicio, que sea completo y a su vez profesional, es por eso que decidí hacer este diplomado. Aprendí bastante sobre el uso de protocolos de ciertos productos que originan las abejas, cómo aplicarlos en diferentes enfermedades o dolencias o como preventivo propiamente dicho, tal o cual producto, qué cantidad, cómo suministrarlos, quién lo puede consumir, durante cuánto tiempo; si bien son todos productos naturales y no hacen daño a la salud (salvo personas alérgicas al polen/propóleos deben abstenerse de consumir estos productos).”

Respecto a los proyectos para el próximo año en cuanto a la catedra PRODUCCION DE GRANJA que dicta cuatrimestralmente, Garavaglia sostuvo “Cuando vuelva al aula y me toque enseñar nuevamente apicultura; tengo pensado implementar algunas actividades a campo como por ejemplo el preparado de tintura madre de propóleos, cosecha de apitoxinas (veneno de abejas) y por supuesto una clase preferencial de lo que es la apiterapia con especialistas invitados.”

Cabe destacar que este loco entusiasta de los animales, está a una tesis de recibir el posgrado “Maestría en Biotecnologías Reproductivas en Bovinos”, dictada por el IRAC (Instituto de Reproducción Animal de Córdoba) en convenio con la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y de la cual el mencionado profesional forma parte con la distinción de ser el único argentino matriculado. Por si fuera poco, esto le permitió cumplir con el objetivo de vincular la UNaF con las demás instituciones no solo de la provincia sino también del país.

Por último, el magister y ahora diplomado en apiterapia brindo humildemente un mensaje alentador “El mensaje que les puedo dejar a los alumnos es que se animen a emprender, la universidad les da todas las herramientas necesarias para empezar, los únicos responsables de su éxito son ustedes. Si van a emprender algo, háganlo bien, estudien, capacítense, no tengan miedo de equivocarse de ahí también se aprende, lean mucho sobre cómo vender, sobre educación financiera, pidan consejos a personas entendidas en dicho tema que quieran aventurar… A la comunidad universitaria les diría que sean generosos en algunos casos y le devuelvan a la gente un poco de lo que la Universidad pública hizo por nosotros, ayudemos cuando necesiten de nosotros en el ámbito que sea, una consulta gratis, un favor, una ayuda, hay que dar para recibir.”

Emocionado el pibe, el gurí diría el correntino o nosotros; el mitaí... del barrio La Paz de Formosa capital afirmó: “Académicamente estoy un poco más lejos de cuando me recibí, tengo más conocimientos, más experiencia, tuve la oportunidad de realizar un Diplomado en producción de rumiantes en la UNNE, un curso de posgrado en la UNMDP sobre Inmunocompetencia de abejas melíferas, también pude realizar una maestría en la UNC en Biotecnologías Reproductivas Bovinas, varios cursos referidos a la apicultura, nunca se deja de aprender cuando uno quiere ser mejor profesional… Y humanamente... me siento más preparado para dar un mejor consejo, o una mejor asistencia técnica y saber que realmente estoy contribuyendo en algo positivo.”

Para todos aquellos estudiantes que ciertamente tienen muchas dudas respecto al 2023 que se avecina, he aquí un claro y sensato ejemplo de que se llega a la meta cuando estas convencido de lo que quieres para tu futuro.