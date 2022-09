Luego de una reunión de trabajo y mediación, se liberó totalmente la ruta 81 a la altura de Bartolomé de Las Casas

Gialluca señaló que se habían producido tres cortes de rutas por diversos grupos, tanto de las Etnias Toba y Pilagá, por diversos reclamos, los cuales fueron atendidos y de ahora en más se gestionarán los mencionados, para luego mantener una próxima reunión donde entre todos evaluemos los resultados alcanzados y de esta manera no perjudicar el derecho constitucional al libre tránsito que tienen todas las personas-

Se llevó a cabo una -Reunión de Trabajo y Mediación- en la Sede de la Defensoría del Pueblo, de la cual formaron parte tres grupos diferentes, tanto de las Etnias Toba y Pilagá de la Comunidad Originaria de Bartolomé de las Casas, a través de sus Representantes: Hugo Cabaña, Jorge Almada, Florentín Fores, Yolanda Roca y Mercedes Malgarini. Los mismos fueron recibidos por el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, el Delegado de la Oficina de Reclamos de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Santander, el Secretario Letrado Dr. José Porfirio García, las asesoras legales Dra. María Eugenia Pereira, Dra. Lourdes Delgadillo y Ornella Barraza. En primer lugar, Gialluca explica que el motivo de la reunión se corresponde con los pedidos de la Comunidad de Bartolomé de las Casas perteneciente al Departamento Patiño de nuestro territorio provincial, para el asesoramiento de este Organismo de la Constitución en las siguientes cuestiones: 1) La realización de trámites de pensiones por discapacidad en el Instituto de Pensiones Sociales de la Provincia de Formosa (IPS) y ante el ANSES para miembros de la misma. 2) La posibilidad de construcción de viviendas para grupos familiares altamente vulnerables y que actualmente las necesitan, por ante las Autoridades correspondientes. 3) Las gestiones pertinentes para el desarrollo a futuro del proyecto de instalación eléctrica para miembros de la Comunidad que aún no fueron alcanzados por la extensión de la distribución de energía eléctrica. En cuanto a los trámites para pensiones provinciales por discapacidad, el Sr. Florentín Fores hace entrega a la Dra. María Eugenia Pereira de un Acta donde consta que el pedido data del año 2011 y aún no ha sido respondido. Asimismo, acerca constancias de alrededor de 10 trámites iniciados que poseen números de expedientes. Se les explica que los trámites de pensiones por discapacidad requieren del cumplimiento de varios requisitos, comprometiéndose a continuar con las gestiones correspondientes, recordando que es el IPS quien determina finalmente a las personas idóneas para obtener dicho beneficio. Por otro lado, en cuento a la construcción de módulos habitacionales, el Secretario Letrado Dr. José Porfirio García señala que actualmente existe el Plan de Viviendas para Comunidades Originarias, dependiente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Para ello es necesario adjuntar la lista de personas interesadas, formalizando la petición. Hugo Cabaña explica que con las viviendas del IPV, es el Cacique y el Administrador de la Comunidad los que siempre resuelven quienes serán los beneficiarios, lo que resulta arbitrario, ya que muchas familias quedan fuera de estos. En este punto, Gialluca, se compromete a concretar las presentaciones formales por ante el IPV, de manera tal que, “las viviendas sean otorgadas a quienes realmente las necesitan y les corresponde, más allá de que pertenezcan a la Etnia Toba o Pilagá, pues, no se puede estar haciendo discriminaciones en estos casos, cuando lo que se busca es de otorgar una solución habitacional para toda la Comunidad”. En referencia al proyecto de instalación eléctrica para la Comunidad de Bartolomé de las Casas, la Sra. Mercedes Malgarini hace entrega de una constancia de una foja, donde se registra que desde REFSA se efectuó un relevamiento de las personas que necesitan dicha instalación, en fecha del 15 de septiembre del corriente año, sin embargo, hasta el día de hoy no se han acercado nuevamente para continuar con el trabajo técnico a este respecto, por lo que solicita una respuesta sobre el tiempo aproximado para el inicio de la obra. El Sr. Florentín Fores manifiesta que en la Comunidad falta trabajo para los jóvenes, quienes actualmente viajan cada tres o seis meses a Salta para trabajar en la cosecha de limones, pero que la mayoría luego vuelve y no encuentran fuentes laborales, siendo las Originarias las que viven de la confección de artesanías como ser canastas, paneras, porta termos que venden donde pueden, contando además con los ingresos de diferentes beneficios sociales nacionales y provinciales, “que en la actualidad son destinados para la compra de productos alimenticios, cuyos precios al ser muy elevados, no pueden adquirirlos durante todo el mes”. Se suscribió un Acta, donde el Ombudsman Provincial, define las siguientes acciones en cuanto a: Pensiones por Discapacidad: 1) Gestionar los trámites de los interesados desde la Defensoría del Pueblo por ante los organismos nacionales correspondientes. 2) Construcción de Viviendas: Concertar próximamente una reunión informativa con los responsables del mencionado Ex Programa Provincial de Autoconstrucción, además del Instituto Provincial de la Vivienda. 3) Proyecto de instalación eléctrica: Solicitar a las autoridades competentes un pedido de informe para atender el reclamo presentado. 4) Proponer una futura reunión de trabajo con el Ministerio de la Comunidad, el ICA, el Subsecretario de Economía Social Provincial Ricardo Fischer, entre otros Organismos, para analizar la implementación de cooperativas de trabajo u otras actividades que originen posibilidades laborales nuevas en beneficio de los jóvenes que residen en la Comunidad de Bartolomé de las Casas. Como contrapartida, todos los presentes se comprometen a desistir de las medidas de cortes de la Ruta Nacional Nº 81 que venían llevando adelante, acompañando el curso normal de las acciones propuestas por este Organismo de la Constitución.