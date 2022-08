Prosigue el descenso de casos de COVID en la provincia

La directora de Epidemiología de la provincia, la doctora Claudia Rodríguez, señaló que continúan en “descenso” los casos positivos de COVID-19.

En testimonios recogidos por AGENFOR, la funcionaria especificó: “En comparación a semanas anteriores, venimos bajando, principalmente en la Capital y en Clorinda”, pero aclaró que “todavía estamos con leves aumentos en localidades del interior”.

De igual manera, dejó en claro que “en términos generales podemos decir que la situación va mejorando lentamente”.

En este sentido, esbozó que se está “expectante”, porque muchas personas “regresaron de vacaciones” y declaró: “Vamos a ver si esa movilización impacta en los números”.

En este punto, contundente remarcó que “la pandemia no pasó, no llegó a desaparecer completamente, siempre tuvimos algunos casos, Si bien hay una tendencia baja en la cantidad, todavía los números hablan de una circulación viral alta, porque 1500 diagnósticos positivos en una semana, no es poca cosa”.

Insistió en que “no hay que relajarse en cuanto a medidas preventivas”, por lo que recordó que “el uso de barbijo en ambientes cerrados es obligatorio” y recomendó “también utilizarlo al aire libre cuando hay aglomeración de personas”.





Vacunación

Respecto de la inmunización de las personas, Rodríguez declaró: “Venimos bien, estamos esperando habilitar el último grupo etario faltante, que va de los seis meses a los dos años, ya que todavía no tenemos las vacunas pediátricas en la provincia”, estimando que “estaremos recibiendo el fin de semana o la otra a más tardar”.

No obstante, realzó: “En línea general tenemos buena cobertura, pero sostengo que debemos mejorar aún más en la aplicación de la cuarta dosis, debido a que solo llegamos alrededor del 33% y debería ser más” e insistió en recalcar que la inoculación evita “complicaciones, el uso del respirador y los fallecimientos”.





Contagios

En otro orden, se refirió a que “en los más chicos el contagio es más complicado, porque cuesta que tengan el barbijo colocado y que respeten el distanciamiento social”.

Además, en relación a las clases acentuó que “las aulas son un punto importante de contagios, porque justamente están en un lugar cerrado con mayor cantidad de personas, entonces hay que reforzar e incentivar en ellos las medidas sanitarias”.

De igual manera, remarcó que “a partir de los cinco años ya cuentan con tres dosis de inmunización”.

Seguidamente, expuso que “tenemos 60 vacunatorios fijos y permanentes en toda la provincia” y aclaró que “no tener el carnet de inoculación no es un impedimento para recibir la dosis, ya que deben concurrir con el DNI y se le otorga un carnet nuevo".

“Completar el esquema de inmunización ayuda a que tengamos un estatus sanitario, que haya menos comprovincianos internados”, sostuvo categórica y a modo de concientización brindó un dato relevante: “De los seis comprovincianos fallecidos recientemente, cuatro no tenían vacuna o el esquema incompleto".