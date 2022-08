Por más de cuatro horas, el ministro de Seguridad brindó un informe de gestión en el Senado.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, brindó, hoy, un detallado informe de gestión ante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, donde abordó y respondió todos los temas planteados en el encuentro.Primero, repasó las medidas adoptadas, desde el inicio de su gestión, para mejorar y equiparar los salarios de los efectivos de las cuatro fuerzas federales de seguridad. “Significó un gran esfuerzo con la inversión de 17.000 millones de pesos para hacer funcionar las instituciones que implican a 170 mil agentes”, explicó Fernández.También, se refirió a la situación del avión venezolano detenido en Ezeiza y de los ciudadanos de Venezuela y de Irán que integraban la tripulación. Al respecto, aclaró que, en su oportunidad, se revisó la aeronave “sin que se registrara novedad alguna” y que a la tripulación solo se le dio un permiso provisorio para que se alojara en uno de los hoteles de la zona, pero los pasaportes fueron retenidos.A la fecha, según el ministro, la aeronave quedó en custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la causa está siendo investigada por el juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora. También, señaló que tanto el gobierno de Israel como el de Estados Unidos destacaron el accionar del gobierno argentino y de las fuerzas de seguridad locales en el tema referido. E informó que, hasta ahora, “cuatro iraníes y tres venezolanos tienen impedida la salida del país”; algunos por cuestiones de su documentación y otros por tener información en sus respectivos teléfonos celulares que escrita “en farsi (el idioma persa) y su traducción requiere tiempo”.Una buena parte de las preguntas se orientó al tema de la inseguridad en la ciudad de Rosario. “Asumimos con la vocación de encontrarle salida a esta situación”, afirmó el funcionario, pero aclaró, ante la insistencia opositora, que “hace muchos años” que existe esa problemática.Insistió en que el gobierno nacional tiene “un plan” y “hubo mucho que trabajar” al respecto.A su turno, el jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, reclamó a la oposición parlamentaria que, tanto dice preocuparse por la cuestión, “habilite el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que amplía el servicio de justicia en todo en todo país”. “Esa es una deuda que está trabada en el parlamento”, insistió el formoseño.Además, les recriminó por “el otro tema” que, a su entender, no debe volver a ocurrir. “Para ser serios, no se puede dejar a un Estado sin Presupuesto”, les enrostró Mayans al recordar que, el año pasado, la oposición impidió la sanción del proyecto de Presupuesto 2022. Y dijo que ese asunto perjudica el accionar del Estado en todos los ámbitos, entre ellos la seguridad.Para el senador oficialista, “el ministro hizo un informe detallado y preciso” y destacó que Fernández igual que el resto de los integrantes del Gabinete Nacional, cuando son invitados al Senado a dar detalles de gestión, “vienen a dar la cara” y eso no ocurrió durante la administración anterior.