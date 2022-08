"La UNaF es y será libre, moleste a quien moleste"

Pasaron doce meses de las elecciones del claustro no docente de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) donde triunfó de manera categórica la Lista Azul Nº 1-Espacio Reconstruir que impuso consejeros y consiliarios en tres Facultades: Recursos Naturales, Ciencias de la Salud y FAEN, además del Rectorado.

Aquella, había sido una jornada cargada de tensión por los hechos de violencia que protagonizaron un grupo de estudiantes, graduados y no docentes de la Línea Azul, encabezados por su líder Rafael Olmedo, quienes provocaron serios destrozos en el Vicerrectorado de la UNaF y un domicilio particular.

Si bien se desplego un operativo de seguridad que estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional, en toda la jornada los empleados administrativos de la universidad nacional –llamados reglamentariamente y para distinguirlos “NODOCENTES”- no dejaron de temer por su integridad física ya que los inadaptados sociales que trabajan –a decir de los mismos- para Rafael Olmedo y Augusto Parmetler dentro y fuera de la UNaF, son capaces de atacar la vida humana con tal de truncar las acciones democráticas.

La Decana de la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF recuerda ese sufragio “A doce meses de esa jornada cargada de emoción y expectativa y también de tristes experiencias, los NODOCENTES del Espacio RECONSTRUIR UNAF seguimos juntos y digo seguimos más fuertes que nunca, porque yo soy una nodocente más de esta casa. Es lamentable y violento el hecho primero que no hayan sido proclamados y luego, que no los dejen participar de los plenarios en los consejos directivos y de las reuniones de comisión. La verdad es que tanto consejeros titulares y suplentes junto a la consiliaria electa también genuinamente, con apoyo total de todos nosotros directivos y docentes junto a graduados y alumnos que integramos el espacio de reconstrucción de nuestra universidad, hemos decidido que prioricen la integridad física y no concurran más a las reuniones. Ellos están a cargo del gobierno de la UNaF, pero no nos dejan ejercer el cogobierno que legítimamente nos fue confiado a través del voto del compañero Nodocente”. La Ingeniera Forestal Ilda Villalba concluyo ”La universidad hoy ya no cumple con la principal función que es la de EDUCAR, estamos prisioneros, estamos de luto en los espacios donde desempeña su labor un compañero Nodocente.”

Por otra parte, la Licenciada Adriana Romero Nodocente de FAEN relato “Hace un año atrás el claustro Nodocente dijo basta a un sistema de gobierno que no incluía a todos los Nodocentes, que beneficiaba simplemente a un grupo de adeptos que responden a ciertos poderes para sostenerlos en el lugar que ellos están. Los Nodocentes se dieron cuenta que no valían una categoría, que no tenían un precio. Entonces decidieron poner un valor al claustro. Presentamos propuestas de cambios estructurales, de cambios internos para mejorar el claustro Nodocente en cuanto a su funcionamiento y en el caso específico de FAEN; respecto a la generación de recursos y poseer un manual de misiones y funciones que hace que la gestión Nodocente mejore día a día. Creo que el Nodocente fue claro y contundente, eligió hace un año ejercer su voto en democracia y estar representado con los nombres que han sido electos legitima y genuinamente. Ahora bien, que los otros, los que gobiernan y que no piensan igual que nosotros busquen las formas de invalidar nuestras elecciones eso es otra vez VIOLENCIA. Como no tienen una sentencia firme porque se hicieron las cosas como corresponden y no pudieron invalidarnos, lo que hacen es cercenar nuestro derecho para que nosotros no podamos ejercer nuestra función. Estamos representados por los nombres que ganaron nuestra elección, pero estamos siendo truncados en ejercer nuestra participación.”

Otro sillón sin ocupar

Zunilda Lezcano, electa consiliaria del claustro nodocente el año pasado aseguró: “Hace 12 meses marcamos una nueva Universidad; necesitamos respeto, confianza y que la sociedad confíe en nosotros. Los compañeros Nodocentes nos dieron su apoyo a la lista Azul, para ser su voz en el consejo superior. Eso no es más que el resultado de una conducción sin valores y una justicia penosa, corrupta, enemiga del pueblo trabajador. No habrá justicia, sin el reconocimiento a los compañeros electos en aquella ocasión; los responsables son parte de una historia vergonzosa de nuestra universidad, y los domina solo el deseo de “poder”, y la satisfacción económica personal. “

Algo está cambiando en la UNaF y lo que sucedió en esas elecciones fue un síntoma de ello, pero existe mucho temor por parte de los Nodocentes ya que la persecución laboral no ha cesado desde entonces. Hablan de pruebas inventadas de personal que supuestamente no concurre o abandona su lugar de trabajo, de faltantes de expedientes relacionados a trámites administrativos intrainstitucional como así también torpezas administrativas de cualquier índole, provocando el enojo y fastidio departe del empleado nodocente en cuestión.

Antes del cierre de la entrevista algunos nodocentes anónimos expresaron “la ciudadanía debe saber que desde que estos señores están en el poder han recurrido a artilugios impensados para perseguir al empleado que no comparte o no se presta a sus ideales que no son precisamente educativos, ni académicos ni de gestión organizada a favor del estudiante que es el principal actor de la universidad. Seguimos teniendo miedo de que en cualquier momento se registren nuevos sucesos de violencia. Preferimos pasar por tontos y no lamentar hechos violentos que en la mayoría de los casos sufren personas que solo defienden la educación en democracia”.