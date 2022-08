La BP "Dr. Martín Ruiz Moreno" participó de encuentro regional de bibliotecas populares

La Biblioteca Popular “Dr. Martín Ruiz Moreno” fue la única de Formosa que participó del Encuentro Regional de Bibliotecas Populares organizado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, donde más de ciento cuenta representantes de ochenta y cinco Bibliotecas Populares de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa se reunieron para trabajar en conjunto. En representación de la entidad bibliotecológica dependiente de la Sociedad Castañeda, que además es la más antigua de la provincia, estuvieron presentes su directora, Gloria Báez y la bibliotecaria Charo Gutiérrez.

El evento que se desarrolló recientemente en el marco de Cultura Federal en Resistencia, Chaco, contó con la presencia de la Presidenta de la CONABIP, María del Carmen Bianchi, la secretaria Guadalupe Conde, la Vocal Marisa Alfiz y la recientemente elegida Vocal Elsa Tañsky.

También se hicieron presentes en el encuentro el Ministro de Cultura Tristán Bauer, la senadora María Inés Pilatti y la diputada María Lucila Masin. Del mismo participaron 85 Bibliotecas Populares y más de 150 representantes de las comisiones directivas y bibliotecarios.

La Presidenta de CONABIP luego de dar la bienvenida y expresar su agradecimiento a todas las personas participantes, habló sobre la importancia de las reuniones regionales. “No son para rendir cuentas, sino para que todos ustedes sepan donde estábamos y donde estamos ahora, las novedades y las acciones que son importantes que ustedes participen” expresó Bianchi. Además de hablar sobre las mejoras presupuestaria que cada biblioteca recibirá este año, comentó las líneas de gestión que se están llevando adelante, las cuales acompañan a las bibliotecas con: capacitaciones, apoyo para el desarrollo de acciones culturales, con el Programa Recorridos Lectores, y el Plan Nacional de Lectura Argentina Lee, entre otras.

También contó sobre la creación de la Biblioteca Popular Juan Chico en Napalpí y pidió la colaboración de todas las bibliotecas de Chaco para ayudar a su puesta en marcha.

Bianchi recalcó la importancia que tuvieron las bibliotecas populares, y sus comisiones directivas en alcanzar en la Cámara de Diputados la aprobación y la media sanción al proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades culturales, entre ellas, las que llevan adelante las bibliotecas populares. Pero aclaró que hay que seguir trabajando para lograr la sanción definitiva en Senadores “los argumentos para ponerse en contra de esta restitución del Fondo Especial, apelan a planteos absolutamente partidistas y falsos tales como que se trata de nuevos impuestos” y agregó “es preciso recordar que el Fondo Especial fue creado en 1986 por una ley enviada al congreso con el presidente Raúl Alfonsín. Fue puesto en marcha por un decreto reglamentario del presidente Saúl Menem de la ley 23351 y se sostuvo en todos estos años. Los artículos 14 y 15 de la Ley de Bibliotecas Populares explica claramente de dónde surgen los fondos, del gravamen que se cobra desde 1973, no se está creando ningún impuesto. Es el de la ley 20.630 de 1973 que se ha renovado cada 10 años sin que ningún gobierno pusiera objeciones hasta 2017”.

El ministro de Cultura, Bauer agradeció a Bianchi por su compromiso, por su trabajo sostenido y agregó: “Sepan que tienen un Ministro de Cultura enamorado de las Bibliotecas Populares. Un amor que surge desde mi niñez, mi madre me llevaba de la mano a distintas bibliotecas populares y son esas cosas que uno vive en la primera infancia que nunca olvida. Después de más grande continué yendo a las bibliotecas y un día vi que había una proyección de cine a mis 12 o 13 años y esa proyección me cambió la vida, esa proyección me marcó mi vocación de cineasta por aquella función de cine en la biblioteca popular”.

Al igual que Bianchi, Buaer reconoció el trabajo que hicieron las bibliotecas para lograr la media sanción en la Cámara de Diputados: “estuve allí presente y la verdad que la palabra que más se escuchaba era bibliotecas y una reivindicación de las bibliotecas”. El Ministro pidió a las Comisiones Directivas que sigan hablando y encontrándose con los senadores y senadoras de sus provincias para que pronto tengamos la sanción definitiva y la protección de esos montos.

Terminando el encuentro, se les entregó una distinción a la diputada María Lucila Masin por su apoyo a la modificación de la Ley 27.432 en el Congreso de la Nación, que prorroga por 50 años las asignaciones específicas establecidas por dicha ley y a la senadora María Inés Pilatti por dar dictamen favorable al tratamiento en la Cámara de Senadores.

Durante la jornada además, se brindó una charla y capacitación sobre TAD (Trámites a distancia) y rendiciones de subsidios a cargo de trabajadores de la CONABIP y además el equipo técnico de la Unidad especial de apoyo para la normalización Institucional respondió consultas sobre TAD y regularización de Bibliotecas ante la CONABIP.

Epígrafe: La bibliotecaria Charo Gutierrez, María del Carmen Bianchi (presidente de CONABIP) y Gloria Báez (directora de la Biblioteca Popular "Dr. Martín Ruiz Moreno)