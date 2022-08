Iniciaron tareas integrales del Municipio en los barrios Lisbel Rivira, San Antonio, Itatí 2 y 25 de Mayo

La Municipalidad dio inicio este martes a los trabajos integrales que lleva a cabo semanalmente en distintos sectores de la ciudad, en esta ocasión beneficiando a los barrios Lisbel Rivira, San Antonio, Itatí II y 25 de Mayo, dando continuidad al programa municipal que viene beneficiando a varios conglomerados del ejido urbano.Tal como en otros sectores, se intervino con el mejoramiento de arterias, recolección de residuos no convencionales, desmalezado, podas y optimización del alumbrado público, entre otros, los que seguirán su curso en lo que resta de la semana hasta finalizar las tareas programadas.En la oportunidad, la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad, Ing. Malena Gamarra, manifestó: “Diversas áreas de la comuna están interviniendo en los barrios Lisbel Rivira, San Antonio, Itatí II y 25 de Mayo esta semana; en el caso del área de Obras Públicas, se viene trabajando en todo lo que tenga que ver con la parte de recuperación de espacios”.Seguidamente, la funcionaria hizo referencia a las obras específicas que se vienen realizando en estos lugares y detalló que “se está construyendo una plaza y un playón nuevo en el barrio Itatí II, lo mismo se está haciendo con un grado de avance importante en el barrio San Antonio y también se están realizando gestiones de proyectos para distintos barrios, como por ejemplo, en el barrio 25 de Mayo que carece de infraestructuras”.Consultada por los vecinos respecto a las zonas inundables dentro de estos barrios, aseguró que “constantemente el municipio trabaja en el sistema de drenaje de la ciudad, es decir, todos los desagües pluviales, ya sean cunetas, conductos y los canales principales. Se trata de un trabajo que se realiza periódicamente con un mantenimiento constante para que los días de lluvias copiosas los sistemas de desagüe funcionen correctamente”.Respecto al barrio que requiere más proyectos de infraestructura, que es el 25 de Mayo, Gamarra dio a conocer que “se están tratando por la línea de financiamiento de barrios populares, buscando de este modo gestionar las infraestructuras. Se está haciendo el proyecto y, si logramos la firma del convenio y con ello el financiamiento, se procederá a gestionar las infraestructuras”.También aclaró que “desde el municipio, no nos quedamos quietos y recurrimos a este método porque las infraestructuras implican grandes costos de inversión”, remarcando que “ya se está comenzando a trabajar en todo lo referente a servicios, es decir, la limpieza integral y cuneteo, entre otras acciones”.Por su lado, Amalia Bobadilla, vecina del B° Itatí 2, expresó: “Quiero destacar de este operativo que, en vez de recurrir nosotros a la Municipalidad, ésta trae su oficina a los barrios, lo que demuestra que el intendente hace todo lo posible para que las cosas lleguen a tiempo”, subrayó.“Sabemos que a veces los recursos no son suficientes y hay mucho por hacer, Formosa es grande y nuestro barrio es grande; conozco toda esta zona cuando recién se levantaba el barrio Lisbel Rivira y es muy lindo ver cómo avanzó todo y los logros que conseguimos”, dijo más tarde.“Pido a los vecinos de los barrios Lisbel Rivira, Itatí 2, 25 de Mayo y San Antonio que trabajemos juntos, que demos una mano al Municipio en el orden y la limpieza del lugar para que nosotros y nuestros hijos tengamos una mejor calidad de vida; acompañemos a esta gestión para tener un barrio mejor y estar siempre orgulloso de vivir aquí, ya que si colaboramos entre todos vamos a llegar a la Formosa que todos queremos”, concluyó.